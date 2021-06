Zagreb, 1. lipnja 2021. – Jubilarna, peta u nizu UNICEF-ova utrka Mliječna staza ove se godine održava s ciljem da se podrži uspostavljanje i unaprjeđivanje važnih usluga za djecu s teškoćama i njihove roditelje u Hrvatskoj. Utrka će i ove godine biti virtualna, a time u potpunosti inkluzivna i nacionalna. Odrasli i djeca svih uzrasta, obitelji, rekreativni i profesionalni sportaši na tisućama staza diljem Hrvatske tijekom deset dana, od 3. do 12. rujna, uz pomoć aplikacije skupljat će kilometre mogućnosti za djevojčice i dječake s teškoćama. Svi se mogu prijaviti na www.mlijecnastaza.hr, a od 1. do 15. lipnja vrijedi i period rane prijave.

Za djecu s teškoćama u razvoju ključno je da imaju kvalitetnu stručnu podršku jer to za njih može činiti razliku između prilike da ostvare svoj potencijal i života na margini društva. Ipak, mnoga djeca još uvijek čekaju na pristup stručnim uslugama i nemaju odgovarajuće mogućnosti razvijati svoje sposobnosti. Utrkom Mliječna staza i nacionalnom kampanjom „Pretvorimo teškoće u mogućnosti” UNICEF u suradnji s partnerima želi potaknuti pozitivne promjene kako bi se osigurale jednake mogućnosti za svako dijete te prikupiti sredstva koja će pomoći osigurati usluge za djecu s teškoćama tamo gdje one ne postoje ili ih nema dovoljno.

Prošle je godine utrka Mliječna staza okupila rekordnih 7210 sudionika i osigurano je 1,2 milijuna kuna za opremanje senzornih kabineta i osposobljavanje terapeuta za senzornu integraciju. Sredstvima s ovogodišnje utrke UNICEF će podržati uspostavljanje i proširenje usluga dnevnog boravka i grupne psihosocijalne podrške za djecu s teškoćama te kvalitetnih programa podrške za roditelje djece s teškoćama na područjima gdje su takve usluge najslabije dostupne. Dnevni boravak i psihosocijalna podrška prilika su za djecu s teškoćama da se kroz rad sa stručnjacima i u društvu svojih vršnjaka razvijaju i stječu vještine koje će im omogućiti da budu samostalnija, da obavljaju svakodnevne aktivnosti i sudjeluju u životima svojih zajednica.

Mnoge javne osobe podržavaju Mliječnu stazu od „starta”

UNICEF-ove utrke iz godine u godinu prepoznaje velik broj javnih osoba koje rado sudjeluju i pomažu u promicanju ideje o jednakim mogućnostima za svako dijete u Hrvatskoj.

„Mliječna staza posebna je utrka jer su u njoj pobjednici uvijek djeca. Hitna podrška djevojčicama i dječacima s teškoćama i njihovim obiteljima iznimno je važna, posebno tamo gdje stručnih usluga za njih trenutačno nema ili su teško dostupne. Zato pozivam sve da se uključe u Mliječnu stazu i da zajedno u rujnu skupljamo kilometre mogućnosti kako bismo djeci s teškoćama što je prije moguće osigurali prilike koje zaslužuju”, izjavila je Bojana Gregorić Vejzović, UNICEF-ova ambasadorica dobre volje.

Na važnost podrške djeci s teškoćama ukazala je i Mirna Medaković Stepinac, UNICEF-ova ambasadorica dobre volje i pozvala sve da se uključe u utrku: „I ove godine svi možemo biti zvijezde Mliječne staze i zajedno pretvarati teškoće u mogućnosti. Svako dijete je važno i svako dijete treba imati mogućnost dobiti stručnu podršku i razvijati svoje sposobnosti, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske živi. Pridružite nam se na UNICEF-ovoj virtualnoj utrci u kojoj svi mogu sudjelovati! Trčite, hodajte, rolajte, vozite bicikl, gurajte kolica i pomognite osigurati važne usluge za djecu s teškoćama i njihove roditelje, tamo gdje tih usluga nema ili su najmanje dostupne.“

Partner je ovogodišnje utrke Mliječna staza i Hrvatski paraolimpijski odbor. Paraolimpijka i državna prvakinja u bacanju diska Jelena Vuković izjavila je o Mliječnoj stazi: „Posebna mi je čast što kao paraolimpijka i ove godine mogu sudjelovati u UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi. Osiguravanje pristupa uslugama za djecu s teškoćama neophodno je i izuzetno važno s obzirom na to da se roditelji djeteta s teškoćama često nađu bez one prave, stručne podrške. I zato sam ponosna što mogu podržati Mliječnu stazu i svojim doprinosom pomoći u osvještavanju javnosti ovažnosti unaprjeđenja kvalitete života djece s teškoćama i njihovih roditelja. Pozivam sve da i ove godine pretrče, prohodaju, provozaju, proguraju koji kilometar kao znak podrške i da zajedno pretvorimo teškoće u mogućnosti!”

„Svake se godine s posebnim zadovoljstvom uključujem u Mliječnu stazu jer ova utrka utječe na važne pozitivne promjene za djecu. Mnogo smo toga zajedno ostvarili, no pred nama je još dug put do cilja da svako dijete s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj ima jednake mogućnosti i pristup ključnim uslugama. Zato i ove godine sudjelujem i pozivam sve vas da se uključite – u rujnu trčimo, vozimo se, hodamo, planinarimo i tako pružamo podršku djevojčicama i dječacima s teškoćama”, istaknula je Nevena Rendeli Vejzović, ambasadorica utrke.

„Komunikator godine” i specijalist radiologije u Dječjoj bolnici Srebrnjak dr. Natko Beck također se pridružuje ovogodišnjoj Mliječnoj stazi: „Djeca s teškoćama trebaju našu podršku kako bi ostvarila svoj puni potencijal. Ako na vrijeme dobiju pristup uslugama koje su im potrebne, ona mogu ravnopravno sudjelovati u životu svoje okoline i doseći 'zvijezde'. Uključujem se u Mliječnu stazu jer vjerujem da teškoće mogu postati mogućnosti. Prijavite se i družimo se virtualno u rujnu dok pomažemo osigurati da svako dijete dobije priliku ostvariti svoje snove!”

“I ove godine trčim Mliječnu stazu za one najdraže – djecu! Nema ljepšeg osjećaja od onog kada ste primjer pozitivne promjene, a zahvaljujući UNICEF-u svi imamo priliku biti upravo to! Priključite se trkačkim korakom i učinimo život i svijet ljepšim mjestom za djecu s teškoćama, ali i za njihove roditelje koji dišu i žive za svoje mališane”, rekla je TV voditeljica Ana Radišić.

„Trčimo, hodajmo, vozimo bicikl, kolica – sve to za jako plemenit cilj! Sve to za djecu s teškoćama u razvoju. Zapravo to je najmanje što možemo učiniti kako bismo ih podržali. Nisam se ni trenutka dvoumio hoću li biti dio utrke i ogromna mi je čast sudjelovati. To je dužnost svih nas jer moramo stvoriti društvo dovoljno lijepo kako bi sva djeca imala jednake mogućnosti. Kao osoba u invalidskim kolicima u UNICEF-ovoj utrci Mliječna staza mogu sudjelovati jer upravo ova utrka dokazuje da smo svi jednaki. I da takvo društvo trebamo stvoriti za djecu. Da se osjećaju voljeno i vrijedno. Da imaju veliku podršku u bilo kojem trenutku svoga odrastanja! Moraju znati da mogu sanjati i ostvariti svoje snove. Zato se priključite utrci. Ako mogu ja, onda možete i vi. Za velik cilj”, rekao je Jan Bolić, pisac i sudionik Mliječne staze po drugi put.

Prijavite se uz posebnu early bird kotizaciju/donaciju do 15. lipnja na www.mlijecnastaza.hr.

Pratite informacije o Mliječnoj stazi 2021. na službenom Facebook eventu utrke.