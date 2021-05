Periferna Vaskularna Rehabilitacija

Kratica PVR znači periferna vaskularna rehabilitacija. Namijenjena je ljudima sa insuficijentnom, nedovoljnom odnosno ometanom arterijskom cirkulacijom donjih ekstremiteta. Tim bolesnicima su zajedničke promjene na stjenci krvnih žila (makro i/ili mikro) koje uzrokuju suženje arterija i kao posljedica dolazi do nedovoljnog dotoka krvi u periferne djelove tijela odnosno stopala. Periferna vaskularna rehabilitacija (PVR) je nova, neinvazivna i bezbolna aplikativna terapija koja prevenira, liječi, smanjuje ali i odstranjuje komplikacije dijabetičkog stopala i sve tegobe uzrokovane nedostatnom prokrvljenošću. Kod svake PVR terapije se, klinički dokazano, od tri do sedam puta povećava protok krvi u nogama i time opskrba tkiva sa hranjivim tvarima potrebnim za obnovu. Tvore se nove kolateralne kapilare i povećava se mikrocirkulacija. Bolja prokrvljenost u stopalima omogućuje obnovu svih tkiva, živčanih vlakana i poboljšava protuupalne mehanizme, što izuzetno pomaže kod cijeljenja dijabetičkih rana, dijabetičke polineuropatije i smanjuje klaudikacijsku bol, što bolesniku produljuje liniju hoda.

Polineuropatska bol se kod osoba s dijabetesom pojavljuje simetrično u oba stopala. Promjene senzibiliteta pacijenti opisuju kao utrnulost, gluhoća, obamrlost i hladnoća u prstima i jastučićima stopala. Pacijenti sa nadražajnim oblikom neuropatije imaju osjećaj boli, mravinjanja, žarenja, probadanja i/ili sijevajuće boli. Takvi osjeti i bol jači su u mirovanju, dok se prilikom hoda osjeti poboljšavaju.

Intermitentna klaudikacijska bol se javlja u listovima, tijekom hodanja prisiljavajući bolesnika, da se zaustavi. Za tu bol je značajno, da brzo popusti, minuta odmora je dovoljna, da bolesnik mirno nastavi put. Bolan stisak ili grč se najprije javlja kod hoda uzbrdo ili po stepenicama. Napredovanjem bolesti prepješaćena udaljenost do pojave boli se smanjuje, čak i kod hodanja po ravnom. Kada je hodna pruga manja od 500m stanje je već ozbiljno. Većina bolesnika hod podsvjesno prilagodi tako, da hoda polakše, radi manje korake i ne presavija stopala. Ti bolesnici već imaju probleme kod spavanja ili odmora, jer tada njihova stopala postanu bolno hladna, ledena što ih probudi i prisiljava da masiraju stopala, ustanu ili prošeću.

Dijabetički ulkus na stopalu šećernog bolesnika posljedica je nedovoljne cirkulacije ili oštećenja živaca u stopalu ili infekcije. Kod dijabetičke rane je pored lokalizacije uvijek potrebno ocijeniti podlogu mekog tkiva, zglobove i kosti, rubove i dubinu rane, znakove infekcije i ocjeniti deformaciju stopala. Obavezno je mjerenje protoka krvi u nogama (tzv. Mjerenje indeksa protoka – ABI, kolor dopler, angiografija) i uvijek se provodi testiranje senzoričkih osjetila. Sve navedeno namjenjeno je otkrivanju razloga za nastanak rane i sa dobivenim podacima možemo brzo odlučiti vrstu optimalne rehabilitacije kod pojedinca. Ako rana na dijabetičkom stopalu, u roku od dva tjedna od nastanka, ne pokazuje znakove cijeljenja potrebno je hitno djelovati. Rano prepoznavanje simptoma je osnovno i mora pojedinca potaknuti na posjet liječnika.

Dijabetička neuropatija oštećuje senzoričke živce u stopalima što se vidi u promjeni ili gubitku osjećaja na dodir, temperaturu i bol. Zbog gubitka osjećaja mijenja se način hoda i sa tim povezano opterećenje stopala. Posljedica opterećenja određenog djela stopala je nastanak rana na tom području. Kod takvih primjera je Periferna Vaskularna Rehabilitacija izuzetno učinkovita.

PVR terapija, radi izuzetnog povećanja cirkulacije, značajno skraćuje vrijeme cijeljenja rane.

SVJEDOČANSTVO

Oleg I.: Želio bi rezumirat ovo što sam doživio u Poliklinici PVR sa svojom ranom sa kojom sam se mučio 6 mjeseci. Dakle početkom 7 mj. 2020 mi se otvorila rana na stopalu.Z vrijeme PVR tretmana rana je gotovo linearno krenula ka ozdravljenju da bi sada na kraju PVR terapije praktički imao apsolutno ugodan osjećaj u nozi. Rana je zatvorena,nema praktički nikakvih bolova niti nelagodnosti na nozi. Eto tu uz terapiju PVR koja je trajala manje od mjesec dana praktički postigao sam više nego u proteklih 6 mj.koje sam se borio i ko zna sa čime sve tretirao tu ranu. Izuzetno sam zadovoljan. PVR terapija ,koliko got sam bio skeptičan nakon svih ostalih postupaka koje sam prošao jel kažem stvarno sam iz dana u dan tražio nekakvo rješenje ovo je prvi put da je to bez nekakvih velikih oscilacija, bez velikih trauma vrlo ujednačenim postupkom iz dana u dan postajalo sve bolje i bolje da bi rezultiralo na kraju sa potpunim zatvaranjem rane i nečim što mi obečava da bi ta noga mogla biti potpuno funkcionalna što do sada nisam bio niti blizu. Ta rana izgleda kao PROŠLOST !!!!!

