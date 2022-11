Ostvarenje hrvatskog sna: Od pripravnika do direktora službe jedne od naših najvećih tvrtki

Iz Osijeka u Lipik pa iz Lipika u Koprivnicu. Marko Bijelić-Curkić selio se sa svojom obitelji do sada dva puta zbog posla, da bi svoju potragu za srećom pronašao u Koprivnici.

- U poslu sam uvijek imao dvije motivacije: svojim zalaganjem ostvarivati vrhunske poslovne rezultate i obitelji pružiti dobar život. Upravo sam zbog tih motiva došao u Koprivnicu, u grad u kojem nisam nikoga znao, a kojeg danas supruga, djeca i ja zovemo domom. Našoj najmlađoj kćeri Riti, koju smo dobili prošle godine, Koprivnica je čak postala i rodno mjesto, što nas je samo još više vezalo za ovaj grad - kaže Marko, koji, uz Ritu, ima trinaestogodišnju kćer Noru te dvanaestogodišnjeg sina Adriana.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Odluke o preseljenju ova obitelj nije olako donosila jer takve životne promjene snažno utječu na djecu. Njihova najstarija kći tako je prije polaska u školu promijenila čak četiri grupe vrtićanaca, a iako joj je bilo teško svaki put se iznova navikavati na novu sredinu, Marko i njegova žena primjećuju da je danas Nora mnogo otvorenija i snalažljivija u novim situacijama nego njezini vršnjaci.

Počeo od nule, kao pripravnik

Osim života u novom gradu, hrvatska prehrambena i farmaceutska kompanija Podravka, za koju Marko radi već deset godina, našem je sugovorniku omogućila poslovni razvoj od pripravničke do direktorske pozicije.

- Iako sam prije Podravke imao stalan i uhodan posao u području prodaje i distribucije robe široke potrošnje, prepoznao sam da to nije smjer u kojem želim razvijati svoju karijeru. Stoga sam uz rad završio Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, te se 2012. godine prijavio za pripravničko mjesto planera proizvodnje - kaže Marko, koji nije slučajno izabrao baš ovu kompaniju.

- U mojim je očima Podravka tad izgledala kao idealna kompanija, u kojoj ću se moći profesionalno najbolje razvijati. Ispostavilo se da sam bio i više nego u pravu jer sam u Podravki u svom relativno kratkom radnom vijeku prošao niz cjelina poput kontrole kvalitete, razvoja proizvoda i proizvodnje, koje su me oblikovale u iskusnog prehrambenog tehnologa - govori i dodaje da danas obavlja dužnost direktora službe Tehnologija i investicijski projekti.

Njegova glavna zadaća je upravljanje velikim kapitalnim investicijskim projektima u okvirima sektora proizvodnje, pa trenutno radi intenzivno na projektima izgradnje i tehnološkog opremanja dviju novih Podravkinih tvornica.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Za dolazak do sadašnje pozicije Marko je tijekom rada u Podravki četiri puta promijenio radno mjesto. Iako je pri tome profesionalno rastao, prelasci s jedne pozicije na drugu nisu bili nimalo laki, ali rizik se na kraju isplatio.

- Do sada mi je najteži bio prijelaz iz odjela razvoja u proizvodnju gdje me je dočekala potreba za sveobuhvatnom modernizacijom tehnoloških linija u tvornici dječje hrane i krem namaza. Kao voditelj tog investicijskog projekta susreo sam se sa nizom izazova, ali koji su kao takvi u konačnici prerasli u najveću stepenicu mog osobnog razvoja - kaže Marko, koji se radi te promjene morao preseliti iz Osijeka.

Najslađe poslovno iskustvo

Doselivši se u Koprivnicu, Markov prvi projekt bio je vezan za optimizaciju i razvoj novih proizvoda Lino Lada krem namaza. To je sigurno jedno od najslađih poslovnih iskustava, koje će mu zauvijek ostati u sjećanju, i na nepcu. Na pitanje kako je to izgledalo Marko se s osmijehom prisjeća vremena u pilot postrojenju i višesatnog isprobavanja raznih kombinacija okusa.

- Inače, osmišljavanje novih Podravka proizvoda započinje s pitanjem što očekuju naši veliki i mali potrošači? I naravno, radite mnogo pilot proba dok se ne dogodi onaj klik zbog kojeg ćete reći 'To je to!'. Meni se to dogodilo dva puta, s Lino Ladom kokos i s Lino Ladom Gold. Točno se sjećam "heureka" trenutaka kada sam pomislio: 'Ovo je jednostavno fantastično' - objašnjava.

Kupci su odmah prepoznali "fantastičnost" ovih okusa, pa su tako navedeni proizvodi nakon izlaska na tržište gurnuli brend Lino Lada u sam vrh. Tad je, kaže nam naš sugovornik, Lino Lada zauzela prvo mjesto u market share-u krem namaza u Hrvatskoj, a značajno je porastao i njihov izvoz.

Tvrtka s mnogim prilikama za napredak

Nakon uspjeha s Lino Ladom, kompanija je uvrstila Marka u razvojni program "Recept za izvrsnost", što je bio njegov prvi značajniji korak u razvoju menadžerskih vještina. Međutim, to nikako nije bio kraj brušenja njegovih poslovnih vještina.

- Kroz dosadašnju su mi karijeru Podravkini programi razvoja mnogo pomogli u razvoju kompetencija, a posebice su mi bili korisni programi za razvoj menadžerskih vještina. Svaki od programa u kojima sam sudjelovao osigurao mi je pristup znanju od strane renomiranih vanjskih institucija, a na raspolaganju mi je bilo i interkompanijsko znanje koje su nesebično dijelili moji kolege Podravkaši. Smatram da Podravka uistinu ulaže puno u razvoj svojeg stručnoga kadra i zbog toga je idealno mjesto za ambiciozne mlade ljude. Iskoristio sam maksimum iz tih programa i siguran sam da je to jedan od temelja mojeg poslovnog napredovanja kojem sam težio - kaže.

Da se preseljenje na kraju isplatilo, svjesna je i Markova supruga Suzana, koja je također već nekoliko godina zaposlena u tvornici juha i Vegete.

- Ono što me zadržalo u ovoj tvrtki je Podravkino veliko srce za zaposlenike te kompanijska kultura timskog rada koja je opipljiva u svakom kutku kompanije. Također ono što cijenim su široke mogućnosti stručnog razvoja koje nama zaposlenicima stoje na raspolaganju, a koje proizlaze iz diverzificiranosti naše proizvodnje i činjenice da kompanija posluje doslovno u cijelom svijetu. U takvom okruženju, u mojem su slučaju nerijetka bila inozemna putovanja k poslovnim partnerima i na sajmove, što je svakako dodatno obogatilo moja poslovna i osobna iskustva. Tko zna što me još čeka, ali radujem se to otkriti, uz podršku svoje obitelji i Podravke - zaključuje naš sugovornik.