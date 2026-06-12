Ove subote u 24sata poseban dar! Veliki molitvenik Svetog Ante na 32 stranice

Sveti Ante poznat je kao zaštitnik siromašnih, potlačenih i svih koji u tišini srca traže pomoć u svojim životnim nevoljama. U molitveniku te očekuju predivne molitve zahvalnosti i prošnje, koje će te pratiti u trenucima radosti, ali i kušnji.

Sveti Ante se naziva i svecem izgubljenih stvari. Brojna svjedočanstva zahvalnih vjernika govore kako su, moleći se svetom Anti, pronašli mir, utjehu i snagu za nove početke.

Na 32 stranice molitvenika pronaći ćeš pažljivo odabrane molitve svetom Anti za različite životne prilike: za obitelj, djecu, bolesne, usamljene i sve koji prolaze kroz teške trenutke. U njemu su i molitve zahvale za uslišane prošnje, kao i poticajne misli koje ohrabruju da ne odustanemo od nade ni onda kad nam se čini da je sve izgubljeno. Molitvenik je pregledno oblikovan, praktičnog formata, tako da ga možeš ponijeti sa sobom u crkvu, na put ili jednostavno držati uz krevet i posegnuti za njim kad god osjetiš potrebu za tihim razgovorom s Bogom.

Ovaj molitvenik dolazi kao poseban dar svim čitateljima upravo povodom blagdana svetog Ante, kada se mnogi vjernici okupljaju u crkvama i svetištima posvećenima ovom omiljenom svecu. Darujemo ti ovaj molitvenik, želeći da sveti Ante na poseban način uđe u tvoj dom, da bude utjeha u brigama i pratnja u svakodnevnim odlukama. Neka svaka izmoljena molitva bude korak bliže miru srca i povjerenju da nismo sami na životnom putu.

Sutra potraži svoj primjerak 24sata na najbližem kiosku i preuzmi veliki molitvenik svetog Ante na dar. Podijeli ga s članovima obitelji, starijim roditeljima ili prijateljima kojima je potrebna riječ utjehe i ohrabrenja. Neka ovaj mali, ali dragocjeni dar postane dio tvoje svakodnevne molitve i oslonac u svim izazovima.