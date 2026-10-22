Pjenušac, kamenice, cabaret: Uskoro kreće 'Sparkling Wine Fest', a prijevoz je besplatan

Princess Centar u Jastrebarskom za vikend 6. i 7. studenoga postaje središte ljubitelja pjenušavih vina, vrhunske gastronomije i glazbe. Sparkling Wine Fest Croatia donosi dva dana degustacija više od 80 pjenušavih vina, susreta s vodećim vinskim stručnjacima, autorskih jela renomiranih chefova te glazbenog i zabavnog programa, javljaju nam organizatori.

Kako navode, u sklopu SWF Grand Tastinga posjetitelji će moći istražiti pjenušce domaćih proizvođača poput Tomca, Šembera, Štampara, Meneghettia, Galića, Colettia i poznatih svjetskih kuća kao što su Lanson, Chavost, Alfred Gratien, dok će SWF Bubbly Bar predstaviti odabrane etikete iz različitih vinskih regija, uključujući vina koja nisu dostupna na hrvatskom tržištu. Od Blanquette de Limoux i Crémant d'Alsace do tasmanskog House of Arras i južnoafričkog Cape Classiquea, vina će se posluživati na čaše, pružajući priliku za upoznavanje manje poznatih regija i stilova. U ponudi će biti i bezalkoholni pjenušci, trend koji sve više dobiva na važnosti u svjetskom ugostiteljstvu. Posebnost ovog dijela festivala je i humanitarna komponenta, budući da je 50 posto prihoda Bubbly Bara namijenjeno humanitarnim svrhama.

Foto: Sparkling Wine Fest

Ljubitelji vina imat će priliku sudjelovati u ekskluzivnim radionicama i masterclassovima koje vode istaknuti međunarodni i domaći sommelieri, među kojima su Master Sommelier Stefan Neumann MS, Mikk Parre, Suwi Zlatić MS i Kristijan Harjač . Program donosi priliku za upoznavanje različitih stilova pjenušavih vina, vinskih regija i proizvođača, uz stručno vodstvo i degustacije namijenjene onima koji tek otkrivaju pjenušce, te entuzijastima koji žele kušati primjerice Krug Grande Cuvée uz vodstvo svjetskih Master Sommeliera.

Foto: Sparkling Wine Fest

Gastronomski program potpisuju chefovi Marin Pleše (Vila Rova), Matija Bregeš (Boškinac), Dino Šeparović (konoba Kala) i Bernard Korak (restoran Korak) , koji će predstaviti autorska jela osmišljena za sljubljivanje s pjenušavim vinima. Posjetitelje očekuju i kokteli na bazi pjenušaca u režiji Old Pilot’s destilerije, a festivalsku atmosferu upotpunit će glazbeni nastupi; jazz sastav Oridano, DJ Glazbena Kuhinja, Mels band i M Arts Cabaret. Tako će se degustacije i gastronomski doživljaji tijekom oba dana prirodno nastaviti u opušteno druženje uz glazbu i zabavu.

Foto: Sparkling Wine Fest

Profesionalcima iz vinske i ugostiteljske industrije namijenjena je SWF Conference , koja se održava 6. studenoga od 10 sati, a donosi tri panela posvećena ključnim izazovima i prilikama u industriji. Sudionici će razgovarati o tome kako Hrvatsku pozicionirati kao prepoznatljivu vinsku zemlju, koji globalni trendovi oblikuju svijet pjenušavih vina te kako unaprijediti hrvatsko ugostiteljstvo i pronaći ravnotežu između cijene i kvalitete.

Foto: Sparkling Wine Fest

Među govornicima su Kristijan Harjač, Suwi Zlatić MS , Stiven Vunić, Ivan Maljevac, Ivica Matošević, Dragan Kovačević, Monika Neral, Stefan Neumann MS i Mikk Parre , aktualni najbolji sommelier Europe prema ASI-ju. Konferencija donosi praktične uvide u trendove, vinske karte, posluživanje i poslovanje restorana, uz priliku za razmjenu iskustava i izravno povezivanje s vinarima i drugim profesionalcima iz industrije.

Foto: Sparkling Wine Fest

Za jednostavniji dolazak posjetiteljima će oba dana biti dostupan besplatan autobusni prijevoz na relaciji Avenue Mall - Princess Centar - Avenue Mall , uz više polazaka, za koji je potrebno rezervirati mjesta na info@swfcroatia.com. Festival tako nudi priliku za cjelovit vikend-doživljaj posvećen pjenušavim vinima, gastronomiji, edukaciji i druženju, nadomak Zagreba.

Foto: Sparkling Wine Fest

Detaljan program festivala, raspored radionica i sve informacije o ulaznicama dostupni su na službenoj stranici www.swfcroatia.com .