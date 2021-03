Više od godinu dana prošlo je otkad smo zahvaćeni pandemijom korona virusa. Opasan virus i dalje vreba, a društveni život nam je otežan. Više nego ikad svjesni smo da je vrijeme provedeno s obitelji dragocjeno i da ga je bitno što više provoditi zajedno. Znamo da je obitelj naše najveće bogatstvo i bezuvjetna podrška, zato ovog Uskrsa nemojte trošiti vrijeme na nepotrebne gužve u trgovačkim centrima nego ga provedite u krugu najmilijih. A sve ostale obaveze koje se tiču kupnje namirnica, darova ili cvijeća povjerite Woltu. On je za vas pripremio široku paletu trgovina, restorana i cvjećarnica te je dovoljno napraviti nekoliko klikova na vašem pametnom telefonu ili webu kako bi naručene stvari došle do vas. Ono čime se iz Wolta ponose je brza i pouzdana dostava.

Bogate uskrsne delicije

Nadolazeći blagdanski dani znače da će se na obiteljskim stolovima moći pronaći bogata ponuda ukusnih jela. Uskrsni doručak uglavnom krase lijepo ukrašena kuhana jaja i kobasice, a uskrsni ručak mnogo je obilniji. Tako za ručak često spravljamo razne delicije, od ukusnih kuhanih šunki u tijestu do ribe, koja je specifična za Dalmaciju. No što će biti na stolu, to ovisi o podneblju. Nikako ne smijemo zaboraviti ni na uskrsne dekoracije, koje mnogi koriste kako bi ukrasili svoje domove i dvorišta. Osim toga, one oplemenjuju blagdanski ugođaj i često nas uveseljavaju svojim izgledom.

Od restorana do bio trgovina

Još jedna velika prednost koju Wolt nudi u svome marketu je široki asortiman raznih trgovina. Na spomenutome međunarodnom servisu možete pronaći gotovo sve, od kozmetike do potrepština i hrane za vaše kućne ljubimce. No novost je da od sada možete pronaći i bio trgovine poput Moje zrno i bio&bio, i to u svakom većem gradu. S obzirom na to da bi nam svima u interesu trebalo biti zdravo se hraniti te koristiti organske i kvalitetne namirnice, ovo je pravo rješenje za brz i lak pristup takvim proizvodima. Kao dodatnu motivaciju za zdravu prehranu, Wolt je ponudu proširio na mesnice i ribarnice kako bi vam svježe meso i riba uvijek bili na dohvat ruke.

Preskočite prenapučene lokalne supermarkete i tržnice te nabavite sve što vam treba za tren oka uz snižene cijene dostave, koja je besplatna za prvih 1,5 km udaljenosti. U nastavku vam donosimo popis prodavaonica za uskrsnu kupnju:



Zašto Wolt?

Wolt povodom Uskrsa nudi povoljnije cijene do 30% u odabranim maloprodajnim trgovinama na aplikaciji i webu. Veliki izbor uskršnjih dekoracija možete pronaći u Home by Ciss. A ukoliko lovite super popuste, njih možete pronaći u trgovinama: Atelier Bébés, O Bag, Zlatarna MK, Hempium Green Pharmacy i Feravino. Stoga, iskoristite te pogodnosti jer svaka kuna uštede dobro dođe. Upoznajte male lokalne i provjerene trgovine te kupujte sigurno i kvalitetno. Uz jednostavno korištenje aplikacije i odlično korisničko iskustvo, Wolt pruža mnoge benefite za svoje korisnike. Njihovi marljivi djelatnici znaju koliku važnost obitelj ima, pa dopustite da ovaj Uskrs kupnju za vas obave oni kako biste vi imali više vremena za obitelj. Dostava namirnica i drugih proizvoda više nije luksuz koji si samo neki mogu priuštiti.