Pretplatom na 18 mjeseci darujemo vrhunski VIVAX SMART TV 50''/ 126 cm!

Pretplatom na 18 mjeseci darujemo vrhunski VIVAX SMART TV 50''/ 126 cm!

Ne propustite ovu hit ponudu! Pretplatite se na 18 mjeseci i uživajte u nizu pogodnosti.

24sata donosi sjajne pogodnosti za vjerne pretplatnike. Postanite pretplatnik, a mi vam darujemo vrhunski VIVAX SMART TV 50''/ 126 cm. Pretplatiti se možete na linku.

Osim ovog nevjerojatnog darivanja, svaki mjesec očekuje vas širok spektar popusta, uzbudljivih nagradnih natječaja, uzbuđujućih igara i fantastičnih promo darova koji su ekskluzivno pripremljeni samo za naše vjerne pretplatnike. 

VIVAX A Series 50UHD10K AndroidTV je nova vrhunska VIVAX UHD serija Smart TV-a podržana Android 11 sustavom.

Tanki frameless okvir televizora osigurava profinjenost svakog prostora. Google certificirano Android 11 sučelje omogućuje pristup svim aplikacijama koje se mogu preuzeti s Google Storea. Televizor se može koristiti i kao veliki ekran za bezbrižno surfanje web portalima.

Pametni voice control daljinski upravljač omogućuje pristup željenom sadržaju uz samo jednu glasovnu naredbu.

Jer zvuk čini razliku!

Spektakularan zvuk uz Dolby Audio® tehnologiju - nevjerojatan zvuk pobrinut će se da se svatko dobije osjećaj kao da
je dio filmske scene ili sportskog turnira.

Do sadržaja uz jednostavan klik!

Pametan daljinski upravljač jednostavnim glasovnim naredbama omogućuje upravljanje VIVAX televizorom. Dovoljno je izgovoriti
glasovnu naredbu u mikrofon na daljinskom upravljaču i Google asistent će odraditi ostalo.

Jednostavno povezivanje mobitela, tableta iii laptopa s televizorom omogućuje uživanje u omiljenim sadržajima
direktno na velikom TV ekranu.

Pretplatite se jednostavno, pozivom na broj 01/24 24 244 ili pošaljite e-mail na: pretplata@24sata.hr.

*Ponuda vrijedi do isteka zaliha

