Iako je svako godišnje doba puno čari i šarma, proljeće je možda najposebnije. Priroda se budi, a time i naša želja da krenemo u razgledavanje nekih novih destinacija. Ako želite otkriti neka mjesta Lijepe Naše koja će vas počastiti nezaboravnim panoramskim užicima ili vas čak nenadano dovesti do nekih neobičnih znamenitosti, odaberite vožnju „starim cestama“. Vjerujte nam, dovoljno je samo malo skrenuti s rute da biste doživjeli nevjerojatne priče i spektakularne poglede.

Jadranska magistrala

Vozeći se Jadranskom magistralom, mogućnosti za upoznavanje Hrvatske su neograničene. Ako vaš plan putovanja uključuje više usputnih postaja za odmor, onda je upravo ova, jedna od najglasovitijih prometnica u cijeloj zemlji, savršen izbor za vas.

Najveća prednost Magistrale, kako se ova prometnica popularno zove, u tome je što će vas tijekom cijelog putovanja pratiti prekrasan pogled na Jadransko more. Odlučite li se za ovu rutu, put će vas odvesti i do mnogih nacionalnih parkova i parkova prirode, a malo je poznato i da je veći dio Magistrale sagrađen još u vrijeme Rimskog Carstva. Premda najvećim dijelom prolazi kroz Hrvatsku, Jadranska magistrala vijuga kroz još dvije države – Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.

Majstorska cesta

Ova je cesta nekad bila ključna za trgovački i poštanski promet, a danas se ubraja među najljepše panoramske ceste Hrvatske, pa nimalo ne čudi vijest što se Majstorska cesta munjevitom brzinom nameće kao sve poželjnija turistička atrakcija.

Ime je dobila prema procesu vrlo naprednog načina gradnje za tadašnje vrijeme, a potječe od njemačke riječi "Meisterstück", što znači remek-djelo. Probijali su je, naime, kroz žive stijene, zbog nepristupačnog planinskog terena gradnja je predstavljala velik izazov, a često je opisuju i kao najkraći put do Dalmacije jer je sagrađena kao prečac kojim bi se Zadar povezivao sa sjevernim dijelom Hrvatske.

Majstorska se cesta danas nalazi pod zaštitom Ministarstva kulture kao povijesna cesta i kulturno dobro, zahvaljujući čemu je spriječen i pokušaj njezina asfaltiranja. Zahvaljujući svojoj ukroćenoj divljoj naravi, Majstorska je cesta osobito privlačna avanturistima, među kojima sigurno prednjače motociklisti, koji uživaju u predivnim pogledima na zadarsko zaleđe i more s jedne strane te na velebitske šume s druge.

Karolina i Lujzijana

Karolina je bila prva cesta koja je vodila iz kontinentalnog dijela Hrvatske za Rijeku. Kako bi uštedjeli, cestu su probili po uskoj trasi - najkraćim mogućim pravcem kroz težak i nenastanjen teren po oštrim zavojima i strmim usponima, pa se zbog toga vrlo brzo pokazala neadekvatnom, zbog čega je brzo zamijenjena novom cestom. Pogađate, Lujzijanom.

Dolaskom autoceste koja povezuje Zagreb s Rijekom ova dionica postupno je pala u zaborav, a ponovno je dobila na važnosti zahvaljujući turizmu. Ako putujete s obitelji, nikako ne smijete propustiti posjetiti jedan od mnogih vidikovaca ili odmarališta idealnih za piknik.

Rudolfina

Ako ste ljubitelj netaknute prirode, obavezno prođite Rudolfinom – cestom koja spaja kontinentalnu i primorsku Hrvatsku. Rudolfina je sagrađena krajem 19. stoljeća, spajala je nekad vojnički grad Ogulin i Novi Vinodolski na moru, a danas je poznata i kao zaboravljena cesta. Tu titulu sigurno nije zaslužila, s obzirom na to da 67 kilometara ove ceste prolazi kroz očaravajuće šume i nakon 67 kilometara završava u moru! Tijekom vožnje Rudolfinom vidjet ćete i mnoštvo konja koji borave na ovom području, pa svakako pripazite na to da vozite s pravilnim gumama - polako i sigurno.

Vrijeme je za ljetne gume!

