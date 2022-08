Reportaža s food festivala u Zagrebu: Probali smo sve, ova jela ne biste smjeli propustiti!

Nekoliko je znakova da je ljeto u Zagrebu završilo: građevinski radovi na cestama privode se kraju, gužve se vraćaju na gradski asfalt, a još preplanuli ljudi traže posljednje prilike da prošeću svoje ljetne toalete. Što, ukratko, znači da ovih dana počinje drugi dio ljetne festivalske sheme, koja će tijekom sljedećih tjedana na otvoreno izvući tisuće Zagrepčana i njihovih gostiju.

Premda nas u doglednoj budućnosti očekuje pregršt različitih sadržaja, složit ćemo se s tim da su mnogi food festivali koji će ovih dana i tjedana dominirati Zagrebom vrhunac babljeg ljeta. I, sasvim besramno, jedva smo dočekali trenutak u kojem ćemo nakon onih gadnih restriktivnih dijeta, kojima smo čuvali svoje bikini linije, konačno proslaviti početak novog hedonističkog ciklusa! Po mogućnosti uz kombinaciju obilja kvalitetne hrane, instagramabilnog ambijenta i, ako je ikako moguće, malo dobre glazbe.

Sve ćete to, a i mnogo više, idućih 18 dana pronaći u RougeMarin parku, gdje do 11. rujna traje Chef's Park. Riječ je o jedinstvenom konceptu koji je okupio šestero naših vrhunskih kuhara, koji se na Chef´s Parku predstavljaju probranim jelima. Naši su reporteri izašli na teren i provjerili kakva je ponuda i isplati li se zbog nje potezati do Folke.

Marin Medak, RougeMarin

Jedna od prvih kućica koje smo posjetili jest ona nezaobilaznog "tate" domaće street food revolucije, koji je ujedno jedan od organizatora Chef´s Parka.

- Ovaj je festival drugačiji jer je naglasak na signature dishevima ovdje prisutnih kuhara. Ukupno imamo šest kućica, od kojih je jedna slatka, a ostale su posvećene slanim jelima - priča nam užurbano Marin Medak, pionir hrvatskog street fooda, ističući kako su posjetiteljima htjeli ponuditi što veći pregled različitih svjetskih kuhinja.

Na njegovoj ćete adresi pronaći tri nova recepta: gurmanski burger s Taleggio sirom i salsom od soljenih limuna, klasičnu sicilijansku pizzu s bresaolom te janjeći šiš ćevap sa somunom, tzatzikijem, iceberg salatom i prženim lukom, koji chef Medak posebno preporučuje.

Premda je pizza prvog dana bila favorit na Medakovu štandu, mi smo poslušali njegov savjet i naručili janjeći šiš. Porcija je pristojna, vrijednost za novac i više nego dobra. Ćevapi su iznenađujuće sočni, savršeno pikantni - kako to njihov karakter i zahtijeva, a grčki umak od jogurta i krastavaca savršeno osvježava. Hrskava iceberg salata upotpunjuje tanjur, a aromatični prženi luk prekrasno zaokružuje teksturalnu cjelinu. Ako vam treba dodatni razlog da se odvažite na janjeći šiš, kolegica koja inače prezire janjetinu slistila je svoju porciju uz pohvale kuharu.

Mario Mihelj, El Toro

Nekoliko metara dalje, u kućici Marija Mihelja, pronaći ćete specijalitete iz latinoameričke kuhinje, koja inače čini srž El Torova menija.

- Za ovu smo priliku za posjetitelje pripremili tacose od piletine, koje je na ovakvome mjestu uistinu teško napraviti jer su zahtjevni za pripremu. Osim toga, imamo i ceviche, peruansko jelo od marinirane ribe, koje smo predstavili jer smo shvatili da su ljudi vrlo skeptični kad u ponudi street food kućice vide mariniranu ili sirovu ribu. Posljednje što imamo u ponudi ovdje je salata od kvinoje, tako da, ako netko ne jede meso ili ribu, imamo nešto i za vegane - otkrio nam je Mihelj dok je za nas pripremao tortilju.

Iako je ceviche od marinirane bijele ribe s kremom od batata i limete s kiselom ljutikom i kukuruzom, zahvaljujući svojoj živopisnoj prezentaciji, izgledao nevjerojatno primamljivo, mi smo se odlučili za taco de pollo sa salsom pico de galo, uz avokado kremu, hrskavi kikiriki te dodatak korijandra i čilija. I definitivno nismo pogriješili jer to je jedan od najboljih tanjura na festivalu, koji se odlikuje savršeno skladnim okusima i teksturama. Piletina je majstorski pripremljena, kremozna i toliko mekana da se praktički topi na nepcu. Avokado ublažuje pikantnu salsu s čilijem, a prženi kikiriki donosi onaj posljednji segment potreban za prekrasno zaokruženu teksturu. Preporučujemo kao snack za dvoje ili savršenu pratnju čaši dobrog piva.

Stjepan Vukadin, il ponte

Ovaj krajnje maštoviti chef, kojeg vjerojatno pamtite kao zaštitno lice jednog od najgledanijih kulinarskih showova, posjetiteljima se predstavio ribljim menijem u čijem se središtu nalaze specijaliteti od tune: burger od tune, tuna tartar i pašticada od tune s palentom. Prema preporuci chefice koju smo zatekli u kućici, naručili smo tuna tartar.

Ako volite sashimi i sirovu ribu generalno, ovo će vas jednostavno jelo oduševiti. Izvedba je precizna, okusi su čisti. Jelom dominira delikatna tekstura kosane tune uparena s reskošću mladog luka, bogatim okusom drobljenog žumanjka i blagom marinadom od sojina umaka. Priznajemo, nismo znalci kad je posrijedi sirova riba, ali ova nas je izvedba toliko oduševila da smo se vratili po repete.

Vid Nikolić, TORI

Ovaj se mladi i prilično samozatajni chef na street food sceni nametnuo kao nedodirljivi vladar azijske fusion kuhinje.

- Uhodavao sam mnogo azijskih restorana u Hrvatskoj i time se bavim više od 12 godina. Ovdje predstavljamo malezijski curry s kozicama, tuna poke s Havaja, nudimo japansku katsu piletinu, a za vegetarijance imamo poke s tofuom. Ovo mi je osmi festival i čini mi se da je mnogo bolji i od Adventa i od Fuliranja - otkriva nam ovaj simpatični chef.

Ova nas je kućica kao ljubitelje azijske kuhinje, bit ćemo sasvim otvoreni, najviše zaintrigirala, ali naručili smo samo katsu jer smo zaključili da će to biti jelo koje će većina čitatelja htjeti prvo probati. Nevjerojatna rapsodija okusa - hrskava piletina s aromatičnim slatkastim umakom jakih curry nota, kremoznom kupus-salatom s daškom paprenog wasabija, upotpunjeni svježinom edamame mahuna i toplom rižom. Izvedba je vrhunska, cijena i više nego poštena, a okusi nezaboravni. Ako odlučite probati nešto novo, nećete izabrati bolji početak od Nikolićeva katsua.

Mario Mandarić, Kinoteka Split

Želite li ozbiljno dobar burger, pronaći ćete ga kod Mandarića. Karamelizirani luk i dašak dima nezaboravno dopunjuju savršeno pečenu sočnu pljeskavicu od govedine koja se praktički topi u tostiranom brioche pecivu. To što se na ovo jelo čeka i trostruko dulje nego na bilo kojoj drugoj kućici u Chef's Parku govori vam dovoljno. Iskreno, isplati se svaka minuta jer se ne sjećamo kad smo u Zagrebu pojeli bolji burger.

- Ovdje radimo jela od govedine, s tim da smo zero waste kućica, odnosno sve što se na našoj kućici radi iskorištava se za naknadna jela - otkriva nam dojmljivi chef, koji je, zahvaljujući svom projektu Food waste awareness, našao mjesto na Forbesovoj listi "30 under 30". Kod njega, osim u burgeru, možete uživati u biftek tartaru i domaćoj tjestenini s govedinom.

Robert Hromalić, Le Kolač

Bez dvojbe možemo reći kako Le Kolač pripada samom vrhu domaće "artisan pastry" scene, i to s dobrim razlogom. Robert je složio slatki meni koji sadrži čak dvije kategorije slastica – pržene pite s različitim hladnim punjenjima, a nas je najviše oduševila kombinacija čokolade od 55% kakaa i višanja. Standardna ponuda uključuje Eclair od jabuka, Yuzu cheesecake od limuna i za kraj kremasti veganski Flan s čokoladom i kokosom. Premda itekako cijenimo što se u Chef´s Parku mogu zasladiti i vegani, publici koja utjehu traži u klasičnijim slasticama svakako bismo preporučili neku od varijanti prženih pita, koje su se pokazale neočekivanim hitom među posjetiteljima.

Kuhaju se vrhunski specijaliteti, jede se kvalitetno i zabavlja na Chef's Parku sve do 11. rujna.