Samo uz LIDL Plus aplikaciju ostvarite ekskluzivan popust na Oranž digitalnu pretplatu!

24 Oranž unutar Lidl Plus aplikacije! Skinite aplikaciju, prijavite se i uživajte u popustima i pogodnostima Lidl Plus korisnika. Dodatno, kao Lidl Plus korisnik možete kupiti 24 Oranž po ekskluzivnoj cijeni i dobiti Lidl vaučer od 15 € i brojne druge kupone i popuste.

Kopiranje linka LIDL proširuje svoju ponudu partnerskih popusta putem LIDL Plus aplikacije. Sada, uz već poznate pogodnosti poput ekskluzivnih popusta na proizvode u trgovinama, korisnici LIDL Plus aplikacije mogu uštedjeti i na Oranž digitalnoj pretplati. Sve što trebate učiniti je preuzeti LIDL Plus aplikaciju putem App Store-a / Trgovine Play na svoj pametni telefon, pronaći Oranž ponudu među dostupnim opcijama i slijediti korake za kupnju. Nakon obavljene kupnje, možete odmah uživati u bogatom digitalnom sadržaju koji nudi Oranž kao i kuponima i popustima raznih partnera. Uz Oranž digitalnu pretplatu čekaju Vas i kuponi u vrijednosti 85 €:



🎁 13 € kupon za Wolt

🎁 15 € kupon za Lidl

🎁 5 € kupon za FlixBus

🎁 5 € kupon u CineStaru

🎁 10 € kupon za kompare.hr

🎁 17 € kupon u Admiralu

🎁 20 € kupon za BIPU Iskoristite priliku i uzmite svoju Oranž godišnju digitalnu pretplatu već danas uz Lidl Plus aplikaciju!