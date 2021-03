Studenac, vodeći maloprodajni trgovački lanac na Jadranu, dobitnik je zlatne medalje „Customer’s Friend – jer mi cijenimo svoje kupce“ i certifikata „Posvećeni izvrsnosti“. Cijenjeno priznanje dodjeljuje međunarodna organizacija ICERTIAS – International Certification Association, sa sjedištem u Zürichu u Švicarskoj, a certifikacijskim statusom i medaljom odlikuju se tvrtke koje su posvećene izvrsnosti i uzornom odnosu sa svojim kupcima.

Zahvaljujući zadovoljenim visokim kriterijima certifikacije, Studenac je zbog izvrsnosti u odnosima s kupcima, korisničkoj podršci i kvaliteti ponude, izvanredne usluge, ali i napora uloženih u podizanje kvalitete ukupnog korisničkog iskustva te zadovoljstva svojih kupaca stekao pravo na korištenje certifikata Customer's Friend te je nagrađen medaljom. Jedan je od ciljeva ove potvrde isto tako potaknuti i promovirati kvalitetniji odnos između tvrtki i klijenata, ali i zaposlenika te poslovnih partnera.

„Naši kupci iznimno su nam važni, a međunarodno priznanje Customer’s Friend još je jedna potvrda naše uspješne predanosti u izgradnji i održavanju kvalitetnih odnosa. Posebnost je trgovina Studenca i to što, zbog manjeg formata, a bogate ponude i usluge, svojim kupcima možemo biti pravi susjedi i prijatelji. Sve su to čimbenici koji utječu na iskustvo kupnje, a jedan od naših prioriteta upravo je povećanje zadovoljstva naših kupaca i samih zaposlenika. Posebno želim zahvaliti svim zaposlenicima Studenca, od onih u prodavaonicama i na terenu do onih u uredima, jer su svi zaslužni za ovo priznanje i mogu biti ponosni što svojim trudom mijenjaju kompaniju nabolje“, istaknula je Nina Mimica, direktorica marketinga u Studencu.

Također, naglasila je kako je Studenac u prethodnih godinu dana pokrenuo i unaprijedio mnogobrojne projekte kojima je u središtu kupac, poput ponude „Kupi i pokupi“ te mogućnosti slanja i preuzimanja paketa, a proširene su i usluga plaćanja režija i ponuda to go te su uvedene loyalty akcije. Kompanija priprema i mnogobrojne nove aktivnosti, a pri njihovu osmišljavanju vode se i pažljivim osluškivanjem potreba svojih kupaca.

Studenac je, kako bi dobio priznanje Customer's Friend, uspješno prošao kroz proces detaljne analize i verifikacije međunarodne organizacije ICERTIAS, a istraživanje je prevedeno na temelju četiriju područja – reputacija, komunikacija, korisničko iskustvo i povjerenje – te pripadajućih potpodručja.

Reputacija se tako ocjenjivala putem deset nezavisnih „klasa“, među kojima su odnos s kupcima, korisnička podrška, odnos sa zaposlenicima, odnos prema poslovnim partnerima, inovacija, financijska stabilnost, kvaliteta menadžmenta, kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, konkurentnost i društvena odgovornost. Komunikacija je ispitana kroz kvalitetu odnosa s medijima, digitalne komunikacijske kanale i klasičnu komunikaciju, dok je korisničko iskustvo ocjenjivano u pet „potklasa“, a to su intuitivnost, jednostavnost, brzina, otpornost i dostupnost. Što se tiče povjerenja, ono se promatralo kroz kompetenciju, pouzdanost, integritet te transparentnost, a Studenac je u ispitivanju postigao izvrsne ukupne rezultate.

Vodeći maloprodajni lanac na Jadranu proteklih godina neprestano ulaže u poboljšanje svojeg asortimana, usluga i posebnih promotivnih programa radi ispunjavanja potreba svojih kupaca, a međunarodno priznanje Customer’s Friend dodatna je potvrda izvrsnosti, kojoj će Studenac i u budućnosti ostati posvećen.