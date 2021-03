Prije nego što kupite pločice, važno je dobro se informirati o svemu. Keramika je neophodna pri svakom uređenju prostora i bitno je znati pravilno odabrati onu koju želite staviti u kupaonicu, kuhinju, na terasu ili hodnik. Za sve navedeno vrijede drugačija pravila, a o čemu trebate voditi najviše računa prije nego što ih kupite, možete saznati u jednom od najboljih hrvatskih salona keramike, Happy Houseu.

Svevremenski dizajn i višenamjenska uporaba

Keramičke pločice siguran su i dobar izbor kad idete u renoviranje ili uređenje novog stana. Jednostavno ih je postaviti i ugradnja ne traje dugo, otporne su na razne mehaničke utjecaje i količinu vlage, a lako ih je održavati i dugotrajne su. Njihov dizajn na neki je način svevremenski, pogledate li, primjerice, kupaonske pločice iz 60 ih godina 20. st. ili pak replike šahovskih ploča u hodnicima kuća iz 19. stoljeća, vidjet ćete da se trendovi vraćaju, a keramika ostaje moderna u kojem god dobu da je postavljena.

- Pločice unose dinamiku i estetiku u stan, a pokazuju i karakter osobe koja ih je birala. Svaka podna keramika danas je podložna sustavu grijanja, pa više nema zapreke da keramika ne bude zastupljena i u prostorima izvan kupaonice i kuhinje, recimo u spavaćoj sobi ili dnevnom boravku – kažu u salonu Happy House, jedinoj originalnoj talijanskoj prodavaonici keramike u Hrvatskoj, koji nudi više od 3000 modela, isključivo prve klase.

Prednosti koje će vas oduševiti

Glavne prednosti keramike u odnosu na slične proizvode prirodnog sastava, poput mramora ili granita, jesu visoka otpornost na grebanje, nizak stupanj upijanja vode ili nečistoće, neosjetljivost na kemikalije i druge agense koji se koriste pri čišćenju i održavanju, tehnička stabilnost i trajnost površine. Dugotrajnije su i postojanije, ekološki prihvatljive, pružaju neograničen izbor dizajna, a u ovom salonu možete odabrati one male s mnogo šarma, poput modela Fiorella i Brocart, ili one većih dimenzija, poput Alegre i Armonie. Inovativna imena kupaonske keramike, primjerice Wake up, već sama govore što od njihova modernog dizajna možete očekivati. Azurno plava boja čija struktura imitira morske valove bit će vam dovoljan poticaj da se probudite i osvježite ujutro u maštovito dizajniranoj kupaonici.

Kvaliteta prije svega

Osim što imaju estetsku funkciju, pločice se izrađuju od postojanog materijala koji može podnijeti različita opterećenja bez lomljenja ili trošenja, a u salonu Happy House profesionalno osoblje savjetovat će vas o svemu što trebate znati prilikom odabira. Primjerice, da ona zidna nikako ne bi smjela ići na pod jer nije napravljena da podnese opterećenje, dok obrnuto ne postoji nikakva zapreka, pa ćete slobodno podne moći staviti i na zid. U salonu će vam savjetovati i koliko pločica točno trebate kupiti kako vam ne bi nedostajalo te koliko ih treba ostati u pričuvi za slučaj da s vremenom morate intervenirati zbog oštećenja ili proširenja.

Happy House – oaza vrhunske keramike koja će brzo stići na vašu adresu

Jedna od najvažnijih stvari koje želite čuti od prodavača jest brzina isporuke. Odlučite li kupiti vrhunsku keramiku u ovom ekskluzivnom salonu, s tim nećete imati problema.

- Naša osnovna misao vodilja u poslovanju je cjelokupno zadovoljstvo kupca, a to podrazumijeva velik izbor, brzu dostavu, konkurentnu cijenu i vrhunsku kvalitetu – kažu u salonu Happy House, gdje vam pri kupnji jamče vrlo brze rokove isporuke, a što sve imaju u ponudi, možete pogledati na njihovoj stranici www.keramika.hr.