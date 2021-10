Prisutnost antibiotika u hrani i posljedično stvaranje otpornosti na njih globalni je problem koji muči gotovo svakoga. Ipak, prakse domaćeg uzgoja i davanje prednosti kvaliteti nad kvantitetom polako postaju svjetski trend koji se trude slijediti mnogi proizvođači hrane.

Hrvatima je bitno što kupuju i konzumiraju

Eurobarometar je u 2019. godini u 28 zemalja članica EU, uključujući Hrvatsku, proveo istraživanje "Sigurnost hrane u EU“, koje je pokazalo da su Hrvati zainteresirani za pitanja sigurnosti hrane više od prosječnog stanovnika EU.

Pri kupnji hrane najvažnija im je sigurnost hrane - čak 69% navodi je kao jedan od tri najvažnija čimbenika prilikom kupnje. Nakon sigurnosti, važne komponente su im cijena (63%) i podrijetlo (58%). Okus i sadržaj hranjivih tvari malo su manje važni, a, kao i ostatak stanovnika EU, najviše strahujemo od zaraznih bolesti od kojih obolijevaju životinje, trovanja hranom uzrokovanih bakterijama, ali i zbog ostataka antibiotika, hormona ili steroida u mesu te ostataka pesticida u hrani.

Jedina hrvatska piletina s certifikatom Antibiotic free

Kako bi se dodatno povećala sigurnost hrane za hrvatske potrošače, osim što paze na podrijetlo piletine, Perutnina Ptuj Pipo Čakovec prva je i jedina tvrtka koja je certificirala uzgoj pilića bez antibiotika.

Certifikat "Bez antibiotika" dodijelila je Međimurskom piletu certifikacijska kuća DNV Adriatica nakon temeljitog pregleda cjelokupne vertikalno integrirane proizvodnje. Certifikat jamči da pilići nikad nisu primili bilo koju vrstu antibiotika u bilo kojoj fazi svog životnog ciklusa, kao ni hormone.

- To je važno dostignuće i rezultat našega kontinuiranog razvoja i ulaganja u jačanje vertikalno integrirane domaće proizvodnje, a ujedno naš doprinos ublažavanju gorućega globalnog problema, povećane otpornosti ljudi na antibiotike. Osim što je to veliko dostignuće naše kompanije, to je veliko dostignuće svih naših zaposlenika, njih 678, koji kontinuirano ulažu trud i energiju u naše interne procese kako bi naša kompanija bila svakim danom sve uspješnija - objašnjavaju iz PP Pipo Čakovec.

Kvaliteta mesa prije svega

Priznati agrarni ekonomisti ističu da su podaci o uporabi antibiotika u stočarstvu dobar pokazatelj tehnologije i dobrobiti životinja. Što je lošija uzgojna praksa, veća je primjena antibiotika.

Pokazalo se da zemlje koje imaju masovni uzgoj pripadaju onim klasama u kojima je uporaba antibiotika znatno veća, a konzumacija takve hrane pridonosi vrlo ozbiljnoj prijetnji povećane otpornosti na antibiotike.

PP Pipo Čakovec posebnu brigu posvećuje sprečavanju posljedica koje se javljaju zbog loših masovnih uzgojnih praksi. Važno im je da na police trgovina dođe samo zdrava piletina, a da bi to omogućili, svojim pilićima osigurali su samo kvalitetnu ishranu.

- Na kvalitetu mesa i proizvoda značajno utječe ishrana životinja, to jest kvalitetna krmna smjesa. Pipo Čakovec svim svojim uzgajivačima isporučuje krmne mješavine koje ne sadrže životinjske bjelančevine i umjetne dodatke. Hrana za životinje potpuno je prirodan proizvod koji se sastoji od različitih žitarica: od kukuruza, pšenice, soje kao proteinske komponente, dodaju masti kao izvor energije i mineralno-vitaminske smjese, pa ovaj potpuni sastav podržava životinje u uspješnom rastu i dobrobiti životinja - govore iz tvrtke.

PP Pipo Čakovec ima odličnu poslovnu suradnju sa svim trgovačkim lancima u Hrvatskoj te se na njihovim policama Međimursko pile, sad s oznakom Antibiotic free, može pronaći od početka listopada.