Veliki uspjeh Hrvatske u Vijetnamu: Projekt o zaštiti Jadrana u top 6 Europe

Riječ je o velikom priznanju ne samo za hrvatsku predstavnicu nego i za projekt koji je iz Hrvatske na svjetsku pozornicu donio snažnu priču o zaštiti Jadranskog mora, problemu odbačenih ribarskih mreža, kružnom gospodarstvu i hrvatskoj inicijativi Krie x Provir.

Beauty With a Purpose predstavlja samu srž Miss Svijeta, ideju da ljepota, prepoznatljivost i globalna platforma koju kandidatkinje dobivaju trebaju imati mnogo dublju svrhu i služiti stvaranju konkretnih pozitivnih promjena u društvu.

A Ema Helena Vičar u Vijetnam je odnijela upravo takvu priču.

Emin projekt „Blue Planet: A Purpose for Life“ nastao je iz njezine povezanosti s Jadranskim morem i želje da međunarodnoj javnosti skrene pozornost na jedan od problema koji je velikim dijelom skriven od ljudskog pogleda – odbačene i izgubljene ribarske mreže, takozvane „mreže duhove“.Ono što je za većinu ljudi nevidljivo ispod površine mora može godinama predstavljati ozbiljnu prijetnju morskom životu. Odbačene ribarske mreže mogu nastaviti zarobljavati ribe, morske kornjače i druge organizme dugo nakon što su prestale služiti svojoj prvotnoj svrsi. Istodobno ugrožavaju morska staništa, a raspadanjem sintetičkih materijala dodatno opterećuju morski ekosustav. Ema je upravo zato svojom porukom željela otići korak dalje od klasičnih akcija čišćenja plaža. Jer najveći problem nije uvijek ono što vidimo na obali. Ponekad je najveći problem upravo ono što ne vidimo – ispod površine mora.

KRIE X PROVIR – HRVATSKA PRIČA KOJA JE POSTALA DIO EMINOG SVJETSKOG PROJEKTA

Jedan od najvažnijih dijelova projekta „Blue Planet: A Purpose for Life“ upravo je hrvatska inicijativa Krie x Provir, koja je povezala dva naizgled potpuno različita svijeta – ribarstvo i modu – oko jednog zajedničkog cilja: zaštite Jadrana i pretvaranja otpada u novu vrijednost. Iza inicijative stoje Kristina Burja, pionirka hrvatske održive mode i osnivačica Krie Designa, te Božidar Blaslov, ribar i osnivač Provira. Njihova suradnja pokazala je kako konkretna ekološka akcija može prerasti u mnogo veći pokret.

Provir predstavlja onu prvu i presudnu kariku – more, ribare i prikupljanje odbačenih ribarskih mreža. Krie Design pokazuje što se može dogoditi kada prestanemo na odbačenu mrežu gledati samo kao na otpad. Prikupljene mreže šalju se na regeneraciju, a od regeneriranog ECONYL® najlonskog vlakna nastaju novi održivi proizvodi i modne kolekcije Krie Designa.

Tako predmet koji je nekada predstavljao prijetnju morskom životu ponovno dobiva vrijednost. Mreža više nije samo otpad. Postaje resurs.

Suradnja Provira i Krie Designa temelji se upravo na ideji stvaranja nove vrijednosti iz odbačenih ribarskih mreža, dok se ECONYL® dobiva regeneracijom ribarskih mreža i drugog odbačenog najlona. Suradnja s Direkcijom Miss Hrvatske za Miss Svijeta I projektom Za ljepšu našu ovoj je inicijativi dao globalnu vidljivost.

Foto: Kiengcan

VIŠE OD 120 TONA MREŽA UKLONJENO IZ JADRANA

Razmjeri projekta danas su impresivni. Prema aktualnim podacima iz 2026. godine, inicijativa Krie x Provir do sada je iz Jadranskog mora uklonila više od 120 tona odbačenih ribarskih mreža. U projekt su uključeni ribari, profesionalni ronioci, građani, dizajneri, stručnjaci i brojne partnerske organizacije, a građani su počeli i sami prijavljivati lokacije odbačenih mreža. Time je inicijativa prerasla pojedinačnu ekološku akciju i postala nacionalni pokret. Podatak o više od 120 tona uklonjenih mreža potvrđuje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Upravo je tu hrvatsku priču Ema Helena Vičar kroz svoj Beauty With a Purpose projekt odnijela pred svijet. Od ribara i ronilaca koji mreže izvlače iz Jadrana, preko njihove regeneracije i održivog dizajna, pa sve do velike Miss World pozornice u Vijetnamu.

EMA NIJE SAMO ZAŠTITNO LICE PROJEKTA – BILA JE I NA TERENU

Posebnu vrijednost Eminu projektu daje činjenica da njezina povezanost s pričom nije ostala samo na javnom predstavljanju. Ema je sudjelovala u ekološkim akcijama, čišćenju obale i aktivnostima povezanima s uklanjanjem odbačenih ribarskih mreža te kroz javne nastupe i društvene mreže upozoravala na problem onečišćenja mora. Kao ambasadorica inicijative „Za Ljepšu Našu“ sudjeluje u aktivnostima posvećenima očuvanju hrvatske prirodne baštine. Za nju je upravo iskustvo susreta s problemom odbačenih mreža pokazalo da zaštita okoliša ne znači samo očistiti ono što vidimo.

Projekt „Blue Planet: A Purpose for Life“ nije ostao samo unutar Beauty With a Purpose kategorije. Ema je o njegovoj poruci govorila i tijekom Head to Head Challengea, pred međunarodnim auditorijem u Vijetnamu, gdje je imala priliku predstaviti Hrvatsku, vlastite vrijednosti i teme za koje se zalaže. U središte svojeg nastupa ponovno je postavila Jadransko more, održivost i odgovornost prema prirodi. Na taj način problem „mreža duhova“, koji se događa daleko od očiju većine ljudi, dobio je pozornicu pred međunarodnom publikom i medijima. Službena stranica Miss Worlda u međuvremenu je Emin „Blue Planet: A Purpose for Life“ izdvojila i predstavila kao hrvatski Beauty With a Purpose projekt, navodeći upravo podizanje svijesti o rastućoj prijetnji ghost fishing nets.

Upravo zato Emin plasman među TOP 6 Europe ima posebno značenje. Beauty With a Purpose nije samo još jedna kategorija Miss Worlda. To je dugogodišnja humanitarna i društveno odgovorna platforma koja predstavlja samu filozofiju ovog svjetskog izbora – ljepotu sa svrhom.

Kandidatkinje kroz svoje projekte predstavljaju konkretne probleme svojih zajednica, humanitarne inicijative, zaštitu okoliša, obrazovanje, zdravlje, djecu, socijalne projekte i druge teme kojima žele dugoročno pridonijeti.

Foto: cam

500.000 KRISTALA ZA PRIČU O PLITVICAMA I KRKI

No Ema Hrvatsku u Vijetnamu nije predstavljala samo riječima. U kategoriji Top Model predstavila se u spektakularnoj kreaciji hrvatske dizajnerice Marine Matić – LARIE, koja kroz modu priča još jednu priču o hrvatskoj prirodi. Inspiracija za kreaciju pronađena je u Nacionalnom parku Plitvička jezera i Nacionalnom parku Krka. Korzet simbolizira smaragdne slapove Krke, dok monumentalni plašt dug gotovo šest metara predstavlja slapove i jezera Plitvičkih jezera. U haljinu je ručno ugrađeno više od 500.000 Swarovski kristala, perlica i kamenčića, kojima je dočarana raskoš hrvatskih rijeka, šuma, jezera i slapova

I upravo se tu zatvara krug cijele hrvatske priče u Vijetnamu. LARIE pokazuje svijetu koliko je hrvatska priroda lijepa. Blue Planet upozorava koliko je važno tu prirodu zaštititi. A Ema Helena Vičar povezuje te dvije poruke na jednoj od najvećih svjetskih pozornica.

POGLEDAJTE PROJEKT „BLUE PLANET: A PURPOSE FOR LIFE“

Instagram – Blue Planet: A Purpose for Life

https://www.instagram.com/reel/DcU7Ffnvssc/?igsi=dnZvcTc5N2lqYXV4

Instagram – Ema Helena Vičar / Beauty With a Purpose

https://www.instagram.com/reel/DcTCoO7PhLn/?igsi=MWJxdGVnd280NDNpbw==

Plasman projekta „Blue Planet: A Purpose for Life“ među TOP 6 Europe u Beauty With a Purpose kategoriji predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka dosadašnjeg Eminog nastupa na 73. Miss Svijeta.

Ema Helena Vičar sada u Vijetnamu nastavlja posljednje dane svog putovanja uoči velikog finala Miss Svijeta 5. rujna u Nha Trangu. U Vijetnam sutra putuje i Direkcija Miss Hrvatske; Iva Loparić Kontel i Ivana Delač kako bi našoj Emi bile podrška na glamuroznom finalu. Našoj Emi je čestitala I gospođa Julia Morley , vlasnica Miss Svijeta.