Vodimo vas na predstavu "Ženski razgovori"

Kultna predstava Ženski razgovori koja je nastala prema istoimenim tekstovima pisca, pjesnika i novinara Duška Radovića, a koju igraju legendarni srpski glumci Svetlana Ceca Bojković, Vesna Čipčić i Milan Mihailović, gostovat će 18. travnja u zagrebačkoj Vidri, 19. travnja u samoborskom Bunkeru i 21. travnja u splitskoj Lori. Riječ je o predstavi koja je na sceni više od tri puna desetljeća!



“To uvijek ima svoju publiku, muško ženski odnosi su tema koje je zaista za sva vremena, još pogotovo ako je duhovita. Svih ovih godina stasale su i nove generacije, ali ima dosta publike koja predstavu želi pogledati dva ili čak tri puta” rekla je Svetlana Bojković, prisjetivši se početaka. “8. ožujka bilo je točno 39 godina od prvog igranja. S nama je tada bila i pokojna Marina Koljubajeva, a ja sam išla da pitam Duška Radovića koje su njegove potrebe za tantijemama, no nije htio ni da čuje. Rekao je samo vi djeco igrajte.“



U pitanju je urnebesna komedija koja i nakon toliko godina neprekinutog igranja i dalje puni dvorane i uspješno zabavlja publiku. Antologijske rečenice Duška Radovića, muški razgovori, ženski razgovori, šarmantan i zabavan igrokaz vrhunskih glumac, dovodi do toga da publika uvijek nasmijana napusti dvoranu. Dušan Radović u svojoj zbirci eseja s puno dobronamjerne (auto)ironije i prostodušnog humora tematizira razne stereotipe karakteristične za muško-ženske odnose. U vječnom sukobu s malograđanštinom i cenzurom, svojim se pisanjem uspio oduprijeti banalnosti i prostaštvu svake vrste bez uvrede i jala, bez mržnje i osvetoljubivosti.



“Igrati jednu predstavu 10 godina mnogo je, a preko 30 godina biti na sceni s istim partnerima, u istom komadu i kostimu, na ivici je čuda! E to se meni desilo s predstavom “Ženski razgovori”. Koliko zadovoljstva i radosti, interesantnih gradova, zemalja, ljudi i utisaka. Da sam poslije svake predstave napisala samo po jednu rečenicu sklopila bi se respektabilna knjiga, ali avaj… Publika nam se beskrajno radovala. Uživali smo i mi glumci i to istinski. Reakcije su bile gotovo kao na rok koncertima. Razgovor nakon predstave dirljiv. Samo trajanje od preko 30 godina potvrda je da smo odličan tim – dobitna kombinacija“, riječi su Vesne Čipčić kojima je opisala iskustvo igranja ovog komada na svom blogu.

Ulaznice su dostupne u sustavima Mojekarte.hr i Eventim.



Danas vas darujemo s 1x 2 ulaznice za predstavu u Zagrebu i 6x 2 ulaznice za predstavu u Samoboru, a u natječaju možete sudjelovati putem prijavom na obrazac.