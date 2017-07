Rock, blues, jazz & funk pod zvjezdanim nebom Vugrinščaka

Nakon bogatog jutarnjeg sportskog i karting programa u 18 sati glazbeni dio festivala je otvorio zagrebački rock bend Markiz koji je na uzavrelih 36°C "propuhao" Vugrinščak odličnom izvedbom pjesama sa svog novog, trećeg albuma kojeg objavljuju krajem godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sa zalaskom sunca na pozornici se pojavila nova fantastična petorka, blues/rock/southern bend Lula Mira koja je u Samoboru po drugi put potvrdila svoj status gurua kada su u pitanju obrade rock klasika poput Rory Gallagehra, Alman Brothers Banda, Tasta, Creama i drugih.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kulminacija večeri nastupila je iza 22 sata. Zasigurno jedan od najboljih hrvatski cover bandova i istinski propovjednik rock

'n' rolla, The Second Hand Band izveo je najveće hitove The Rolling Stonesa, Elvisa Presleyja, The Beatlesa, Joa Cockera i drugih legendarnih izvođača kao i pjesme sa svog prvog autorskog albuma u nastajanju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Malo poslije ponoći za ljubitelje funky zvuka zasvirala je prava glazbena poslastica, grupakoju čine vrhunski glazbenici poznati po suradnji s brojnim hrvatskim glazbenim zvijezdama. Besprijekornom izvedbom pjesama sa svog drugog i trećeg dolazećeg albuma zatvorili su 2. Samobor Open Air festival potvrdivši glas publike i struke da se radi o najboljem nu jazz bandu u Hrvatskoj za koji je i glazbeni kritičar Dubravko Jagatić zaključio: "The Bonebomb je bend koji kao da je upravo izašao iz radionice Blue Note Recordsa nudeći svjež pristup nu jazzu uz finu primjesu soula i r'n'b-a".

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Organizatori festivala su 24sata i Grad Samobor a partneri Dacia, Karlovačko, Top Sport, Karting Arena Zagreb, Koykan, Špiro, Fantasy Land, Bunker, Toi Toi, R.D.I. Sound & Lights.

Više informacija potražite u rubrici Samobor Open Air. Ljeto počinje u Samoboru!



