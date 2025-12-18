FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
| Foto: Screenshot/
Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama |
Foto: Screenshot/
Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
| Foto: Screenshot/
Brazilac je s bivšom suprugom Ingrid Limom dočekao kćerkicu Maite 8. listopada. I bio je uvjeren kako je dijete njegovo, ali DNK test otkrio je istinu.
| Foto: Instagram
Tobias je na ruku tetovirao "Maite, volim te" u čast njezina rođenja. Ali influencerka Lima objavila je priopćenje u kojem je otkrila novost.
| Foto: screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
"Moram dati objašnjenje na ovu iritantnu temu. Vinicius i ja već neko vrijeme nismo zajedno," rekla je i nastavila...
| Foto: screenshot/škola za cestovni promet zagreb
"U tom sam razdoblju bila u vezi s nekim drugim, kao i on,"
| Foto: Instagram
"Oboje smo nastavili s našim životima, a u međuvremenu je na svijet došla Maite."
| Foto: Instagram
"Napravili smo DNA test koji je pokazao kako Maite nije Viniciusova kći,' poručila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Bivši realovac i danas igrač Šahtara još uvijek se nije oglasio, a nije poznato ni što će učiniti sa svojom tetovažom.
| Foto: Instagram
Lima je influencerka s preko 100.000 pratitelja na društvenoj mreži Instagram.
| Foto: screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Identitet biološkog oca kćeri zadržala je za sebe. Ali to sigurno nije nogometaš Vinicius Tobias.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Inače, Tobias je odigrao jednu utakmicu za prvu momčad Reala, u kojem je bio na dvogodišnjoj posudbi iz Šahtara.
| Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Brazilac je 2019. oduševio igrama na U-15 Južnoameričkom prvenstvu kada je zabio gol u finalu protiv Argentine.
| Foto: Soeren Stache/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram
Foto Instagram
Prošlog ljeta se vratio u Šahtar s kojim je produžio ugovor na još pet godina.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Foto screenshot/škola za cestovni promet zagreb
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto JENNIFER LORENZINI/REUTERS
Foto Soeren Stache/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram