DRAMA BIVŠEG REALOVCA

FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
