10 godina bez velikog maestra: Zvijezde dolaze u Lisinski

Deset je godina prošlo otkada nas je napustio veliki maestro. Posljednjim koncertom dirigirao je 4. lipnja 2009. u Lisinskom, a u subotu, 14. prosinca 2019., na istom će se mjestu okupiti svjetska pjevačka reprezentacija koja će njemu u čast izvesti Verdijev Rekvijem.

Foto: Tugomir Hrabrić

„Za sve nas ovo je jedan uistinu izniman i poseban koncert. Za sve umjetnike koji će nastupiti na ovom koncertu, za svu publiku… A dvorana Lisinski je premala za sve one koji su spremni reći hvala i odati poštovanje velikom hrvatskom umjetniku Vjekoslavu Šuteju, jer su ulaznice rasprodane mjesec dana unaprijed“, izjavio je ravnatelj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Dražen Siriščević, te se prisjetio velikog maestra, „bogatstva života koje je imao i dijelio sa svim ljudima koje je susretao, s velikim osmijehom i radošću.“ „Ta nepresušna energija koju je imao – nepokolebljiva i pokretačka energija, sve nas je danas osudila na radost i na ponos. Ne na tugu, melankoliju i žalost, nikako na to, jer kome god je Điđi namignuo, njega je osudio na vječiti optimizam, pozitivu i ne odustajanje. Na stvaranje boljeg svijeta i bolje glazbe kojom se svi hranimo. Zato sam kao ravnatelj dvorane Lisinski ponosan što mogu najaviti jedan ovakav koncert!“

Điđi je posebno bio vezan za Grad Zagreb, a na ovu neraskidivu vezu osvrnula se zamjenica gradonačelnika, Jelena Pavić Vukičević: „Drago mi je da ćemo se ponovno veseliti u čast života i stvaralaštva Vjekoslava Šuteja. Grad Zagreb i njegovo umjetničko stvaralaštvo, njegove životne vrijednosti neraskidivo su vezani. Sjećam se jedne njegove rečenice uoči koncerta Rock Classic na Bundeku, kada smo ga pitali kako je uopće odlučio raditi na ovom projektu. On je rekao da postoji samo dobra i loša glazba. A od te dobre glazbe znao je izvući maksimum. Kroz njegovu interpretaciju dobra je glazba postala najbolja. Nadamo se da će ovakvi koncerti postati tradicija, ideja je to na kojoj radimo, kako bismo se svake godine prisjetili ovog velikog dirigenta svjetskog glasa.“

Foto: Tugomir Hrabrić

Jedan od onih koji danas svakodnevno u sebi nose njegov duh i ljubav prema glazbi zasigurno je njegov učenik, maestro Ivan Repušić koji je zbog neprocjenjivog dobivenog znanja i jedinstvenog shvaćanja glazbe izgradio uspješnu svjetsku karijeru te se danas, s velikom radošću i nostalgijom, prisjeća svojeg mentora, maestra Šuteja, kojemu je neizmjerno zahvalan:

„Na prvoj produkciji Ljubavnog napitka, došao sam i ja u Split, zajedno s Tomislavom Mužekom i ostao osam godina, jer nas je doveo Điđi koji je rekao: „Kaj buš radio u Zagrebu, dođi dolje, trebaju dirigenta“. Imao je pravo. On je bio vizionar koji je znao što treba mladim pjevačima. Ne postoji ni jedan pjevač kojeg sam u dvadeset godina upoznao, a da nije o njemu govorio samo pozitivno. To je i bilo tako.

Foto: Tugomir Hrabrić

Ovo je djelo koje je jako volio dirigirati, a dirigirao ga je na mnogim pozornicama. Znam da ćemo se tako na dostojan način prisjetiti našeg Điđija i učiniti ono što bi on uvijek rekao – veseliti se glazbi. Da smo tu da stvorimo glazbu. Iskrenost u glazbi je alfa i omega onoga što ona treba biti. A on je bio jako iskren, govorio je što je mislio, kod njega nije bio rukavica. Điđi će sigurno biti sretan i ponosan. Sinoć je na generalnoj probi bilo jako emotivno, ovi su umjetnici na pozornici ostavili svoje osjećaje, a to je uvijek bila želja i vizija maestra Šuteja.“

Foto: Tugomir Hrabrić

Maestro Šutej redovito je surađivao s najvećim umjetnicima kao što su Placido Domingo, Jose Carreras, Maria Guleghina, Denyce Graves, Leo Nucci, Diana Ross, Charles Aznavour i Natalie Cole, a u Lisinskom će za njega pjevati operna diva, sopranistica Krasimira Stojanova, nova ruska zvijezda, mezzosopranistica Elena Židkova, proslavljeni hrvatski tenor Tomislav Mužek i bas Marko Mimica. Njima će se na pozornici pridružiti Zbor Opere HNK u Zagrebu, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i Zagrebačka filharmonija, čiji je bio šef dirigent.

Foto: Tugomir Hrabrić

„Điđi, kako smo ga zvali, bio je izuzetna osobnost. Mislim da biti čovjek, osobnost, moralna osoba, to je bilo nešto puno važnije od profesionalizma. On je bio takav – jedna duša, veliko srce. Kao dirigent, s toliko je puno pjevača radio, a ne poznajem nikoga tko se požalio na njega. Svi su se uvijek radovali suradnji s njim, bio je uvijek uz nas. Rad s Điđijem označavao je sreću, slobodu i prijateljstvo. Znao je kako radimo operu, zašto to radimo i zašto nas glazba usrećuje“, izjavila je Krasimira Stojanova.

„Prvi put sam u Zagrebu, u Lisinskom. No, s ovim sam kolegama već nastupala na raznim mjestima u svijetu. Jučer smo imali veoma intenzivan dan, probe su dugo trajale, ali maestro Repušić je stvorio toliko lijepu atmosferu da je bilo veliko zadovoljstvo raditi s ovim orkestrom i fantastičnim zborovima. Zato s velikim nestrpljenjem iščekujem ovaj koncert“, izjavila je Elena Židkova.

Foto: Tugomir Hrabrić

„Drago mi je da sam dio ove sjajne plejade solista. Mene za Điđija veže puno uspomena, ali definitivno mogu reći da je on kumovao tome da me do kraja zarazi virusom zvanim „opera“. Moj prvi veliki operni projekt u Hrvatskoj bio je s njim u Splitu - Ljubavni napitak. Tada sam služio vojni rok na pozornici splitskog HNK, a i na njegovu posljednjem koncertu radio sam s njim. Uvijek mi je bio podrška, uvijek me ohrabrivao“, izjavio je Tomislav Mužek s osmijehom se prisjećajući Điđija.

„Nažalost nisam imao priliku pjevati s maestrom, ali sjećam se studentskih godina. Maestro Šutej je tada bio možda jedina prava hrvatska zvijezda klasične glazbe, svi smo znali za njega. Puno sam o njemu naučio i zahvaljujući emisiji Opera Box, ali imao sam sreću raditi s maestrom Repušićem koji je njegov najpoznatiji student. Kroz taj odnos mogu biti u dodiru s maestrom Šutejom“, izjavio je Marko Mimica.

Foto: Tugomir Hrabrić

No njegov uspjeh nije isključivo bio mjerilo njegove veličine - bio je to i njegov jedinstven karakter i pristup glazbi koju je velikodušno znao približiti i najširoj publici. Bogata kreativnost, dinamičnost, snažna dirigentska gesta i umjetnički žar činili su ga karizmatičnim umjetnikom, posebice u interpretaciji raznovrsnog opernog repertoara.

"Moraš imati pozitivnu energiju, a ja u početku nisam ra­zumio ni što to znači, jer nisam poznavao drugu vrstu energije. Važno je ne odustati jer je život neobično lijep i važan", izjavio je maestro Šutej usred borbe s opakom bolešću, dok mu je podršku davao cijeli svijet: “Šutej ima srce ratnika! Tijekom svih tih godina imao sam priliku dobro ga upoznati i doista ga iznimno cijenim. Izuzetno ga cijenim kao umjetnika, no osim profesionalnih vrlina, obožavam i njegov optimizam. Maestro Šutej je čisti pozitivac. Sviđa mi se i njegov odnos prema ljudima. Nikad probleme ne gura pod tepih nego ih rješava. Svakome rado pomaže i izuzetno je vedra duha” - govorio je Carreras o prijatelju.

Foto: Tugomir Hrabrić

Zato u Lisinskom, povodom desete obljetnice smrti velikog maestra, donosimo spektakl dostojan njegova djelovanja i ostavštine - Verdijev Rekvijem, jednu od dvije najizvođenije mise za pokojne na svim svjetskim pozornicama i koncertnim podijima. To maestralno djelo od sedam stavaka slušateljima ciklusa Lisinski subotom izvest će vrhunska glazbena podjela s jedinstvenim duhom maestra Šuteja u mislima i duši.

Foto: Tugomir Hrabrić

Umjetnost je jedino što na ovom svijetu ostaje zauvijek, a zbog čega će i Điđijev duh biti zauvijek ovdje, uvijek će se skrivati u nekom kutku velikih opernih kuća, koncertnih dvorana, ali i u Lisinskom, kojeg je posebno volio i uvijek mu se vraćao. Način na koji danas shvaćamo glazbu, kao svjedoci njegova djelovanja, zasigurno će utjecati i na buduće naraštaje.

Ulaznice za ovaj koncert rasprodane su danima unaprijed, što dokazuje besmrtnu ljubav zagrebačke publike prema liku i djelu velikoga maestra.