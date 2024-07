10 razloga zbog kojih bi trebali posjetiti Mudri Brk Festival koji počinje za šest dana na Jelsi...

Mudri Brk Festival iduću srijedu po treću put otvara svoja vrata, a organizatori najavljuju još jednu godinu masu dobre muzike i sjajne atmosfere. Festival koji je od svog prvog izdanja fokusiran na domaću glazbu i ove godine publici priprema najbolja imena alternativne scene.

Foto: promo

Osim središnjeg glazbenog programa 26. i 27. srpnja u Ljetnom kinu Jelsa, organizatori za Mudri Brk Festival najavljuju kulturni i zabavni program na četiri lokacije. Ulaz na sva događanja je besplatan, osim za filmsku projekciju i vikend koncerte.

Donosimo vam deset razloga zašto biste idućeg tjedna trebali posjetiti Jelsu i Mudri Brk Festival, a više informacija provjerite ovdje.

1. IDEM, M.O.R.T., My Buddy Moose, Trophy Jump, Gracin, Zimizelen, Smrdljivi Martini, Reper iz sobe, Ki Klop i Petrikor bendovi su koji će najbolje od svoje glazbe predstaviti na jedinstvenoj morskoj, jelšanskoj pozornici festivala Mudri Brk.

2. DJ program je i ove godine zanimljiv. DJ Svemir, ujedno i najmlađi DJ u Hrvatskoj koji je svoju karijeru počeo upravo na prvom Mudrom Brku, i ove će godine zasjati za DJ pultom. Osim njega, publika će na nekoliko lokacija imati priliku poslušati što nude DJ Borovich, Dasta, Čovjektruba i Mudri Brk Soundsystem.

Foto: Filip Kovačević

3. Festival ove godine počinje u srijedu 24. srpnja. U suradnji s Kinom Mediteran Jelsa u Ljetnom kinu u 21.30 sati bit će prikazan film "Joan Baez: Ja sam glasna" redatelja Karen O'Connor, Miri Navasky i Maeve O'Boyle. Riječ je o jedinstvenom intimnom portretu legendarne folk pjevačice i aktivistice Joan Baez. Cijena ulaznice je 5 eura.

4. Zen Beach Bar i ove godine je domaćin dnevnog đira festivala Mudri Brk. U petak 26. srpnja i subotu 27. srpnja moći ćete uživati u jednoj od najljepših jelšanskih plaža, a Mudri Brk je organizirao i prijevoz za sve koji na Hvar dolaze bez vlastitog vozila. Službeni kombi će voziti sve posjetitelje i zainteresirane do plaže Zenčišće nekoliko puta dnevno od TZ Jelsa i nazad.

Foto: Filip Kovačević

5. Festival se diči kao jedan od najzelenijih festivala na Jadranu, a da misle ozbiljno, to dokazuju i ekološkim radionicama za mlade u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Održat će se edukacija u suradnji sa Savezom izviđača Hrvatske te radionice ekologije za djecu. Također, u cilju smanjivanja buljenja djece, ali i odraslih u ekrane, tijekom dana posjetitelji će se prisjetiti igara iz mladosti, od kojih su neke još aktualne, a neke zaboravljene. Svi odrasli i djeca moći će se natjecati u sljedećim igrama: Laštik (gumi gumi), Kukala (skrivača), Vatala (lovice), Graničara te Lete (sa sličicama).

6. U suradnji s Galerijom Monade i JAB-om, u četvrtak, 25. srpnja otvorit će se izložba ilustracija pod nazivom “It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” autora Borisa Pleša. * Minimalistički plakati iz serijala “It’s Not Only Rock ‘N’ Roll” dosad su izlagani na velikom broju izložbi, umjetničkih sajmova i festivala, a pronašli su dom i na bezbrojnim zidovima privatnih i javnih prostora u više od pedeset zemalja na šest kontinenata. Izložba je prodajna i sve izložene plakate moguće je kupiti prema principu Skini/Plati/Nosi. Večer otvaranja izložbe dodatno će začiniti Zimizelen svojim psihodeličnim noir folkom.

7. Održat će se i Mudri Buvljak na kojem će se moći razmijeniti nosiva kvalitetna roba koja stoji u ormaru i na taj način smanjiti kupovina novih stvari i gomilanje dodatnog tekstila. Sva roba koja se ne razmjeni bit će zbrinuta u tekstilni otpad. Lokacija - Zen Beach Bar.



8. Mudrobrki će u suradnji s Udrugom za promicanje kulture "Jelsa" ove godine predstaviti i dvije "Kućice mudrosti"- male slobodne knjižnice te će Jelsi biti donirani ormari za besplatnu razmjenu knjiga, časopisa i stripova. Osim mudrobrke kolekcije, svi zainteresirani građani moći će donijeti svoje knjige za donaciju.. *



9. Šarmantna Jelsa ima sve za savršeni tjedan i bijeg iz grada: predivne plaže, čisto more, sunčanu rivu i jedinstveni plavac zbog kojeg ćete svoj boravak na festivalu učiniti (ne)zaboravnim.

Foto: promo



10. Hotel, apartmanski smještaj ili kampiranje? Jelsa ima sve. Za sve koji žele doći na Mudri Brk Festival, a još nisu rezervirali smještaj, donosimo nekoliko ideja. Svi zainteresirani za kampove, smještaj mogu pronaći blizu centra mjesta u kampu Mina ili za one opuštenije, kamp Nudist u Vrboskoj. Hotelski smještaj također je u ponudi, a radi se o hotelima Fontana i Hvar. Opcija je naravno i privatni smještaj, a sve informacije možete pronaći na stranici Visit Jelsa.



Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", glavni pokrovitelji su TZO Jelsa i Općina Jelsa, a financijski podupire Ministarstvo kulture i medija RH, Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost te HDS Zamp. Partneri u projektu su Rockstrikcija, Jelsa Art Bienniale, Kino Mediteran Jelsa, Zen Beach Bar, Monade, Jadrolinija, Stock.hr, Radio Kampus i KLFM.