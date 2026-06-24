Obavijesti

Galerija

Komentari 0
EVO KAKO JE BILO

100 fotki drugog dana INmusica

Drugi dan INmusica obilježili su odlična atmosfera, rasplesani Gorillaz i brojni posjetitelji u hrvatskim dresovima koji su nakon koncerta nastavili navijati za 'vatrene'. Posebnu pažnju privukao je i irski bend Sprints, koji se prije nastupa okupao u Jarunu
Zagreb: Atmosfera drugog dana InMusic festivala
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
1/97
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026