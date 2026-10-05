RØLØ otvara veliki Ki Klopov koncert u Tvornici kulture

Veliki zagrebački koncert benda Ki Klop otvorit će RØLØ! Atmosferu će u petak, 30. listopada 2026. u Tvornici kulture spojem elektronike i indie punk rocka zagrijati splitski sastav, nakon čega će se na pozornicu popeti Ki Klop.

RØLØ svoj zvuk opisuje kao spoj elektronike i indie punk rocka s eksperimentalnim pristupom, a sastav čine članovi različitih glazbenih pozadina. Debitantski album RØLØ objavili su 2016. godine, a već dvije godine kasnije uslijedilo je drugo studijsko izdanje HØØP. Posljednji su album Ponte Rosso objavili 2021. za diskografsku kuću Basic & Rough. Osim što svojim live nastupima i duhovitim intermezzima redovito oduševljavaju publiku, RØLØ su se istaknuli i svojom vizualnom estetikom, a posebno su zapaženi njihovi spotovi za pjesme „Zva'ću te“, „Sol i postole“ i „Elixir“, dok je videospot za pjesmu „Kaskader“ nagrađen na Danima hrvatskog filma u kategoriji za Najbolji namjenski video. Mišo Komenda i Karlo Kazinoti u suradnji s novim basistom Bernardom Andrijaševićem objavili su singl „Spinut“ povodom desete obljetnice postojanja benda. Posljednji singl „Melasa“, na kojem im se pridružio i klavijaturist Toma Bedalov, predstavili su u ožujku ove godine. RØLØ stižu u Tvornicu kulture gdje će nastupiti kao support act Ki Klopu i zagrijati publiku za najveći otopljeni disko dosad.

Zagrebačka disco pop mašina spremna je za najveći samostalni koncert u karijeri – osim što svojim zvukom planiraju rasplesati sve prisutne, Ki Klop priprema i posebnu scenografiju na pozornici Tvornice kulture. Luka Žigolić, Jakov Ramničer i Laura Tandarić servirat će publici Otopljeni disko, sav stariji, ali i novi materijal, a s talentiranom ekipom pripremaju ekskluzivni show isplaniran do najsitnijih detalja. Ki Klop se na glazbenoj sceni predstavio EP-jem U dućanu ćilima, a njihov album prvijenac Otopljeni disko objavljen 2024. godine u suradnji JeboTona i Mudrog Brka zaradio je sjajne kritike, dok su ga brojni kritičari uvrstili i u svoje top liste albuma godine. Bend je urbanim mračnim disco pop zvukom oduševio regionalnu publiku: trio je osvojio pozornice većine regionalnih festivala među kojima se posebno izdvajaju nastupi na INmusic i EXIT festivalu. Iza sebe imaju i Otopljeni disko (Remixed) i dvije suradnje: s Tandarom su surađivali na pjesmi „Ljetne rane“, dok su s IDEM-om snimili singl „Popis stvari“.

Ki Klop je novo studijsko izdanje najavio singlovima „KAO JA“ i „Stranac“, a bend je sada spreman za osvajanje najveće klupske pozornice u Zagrebu. Večer će otvoriti splitski RØLØ, nakon čega se sprema vrući show s Ki Klopom.

Na koncertu u Tvornici kulture po prvi će se put moći kupiti i repress vinila nakon rasprodanog prvog izdanja Otopljenog diska, kao i drugi ekskluzivni merch koji bend priprema za ovu priliku. Ulaznice po cijeni od 15 eura dostupne su u Dirty Old Shopu i online u sustavu Entrio. Ako ih ostane, na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 18 eura.

