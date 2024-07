13. Šibenik Dance Festival: Ovacijama nagrađena izvedba Pinokija kao priča za odrasle

Već su i prvi taktovi zagrijavanja dali naslutiti kako publiku na glavnoj večeri Šibenik Dance Festivala, posvećenoj Komoco Dance Company iz Italije i izvanrednoj predstavi „PUPO“, čeka nevjerojatna izvedba. Stajaće ovacije oduševljene publike potvrdile su da je plesna skupina pod vodstvom koreografkinje i plesačice Sofije Nappi pripremila jedinstven nastup, u kojem je jedna od najljepših pozornica, šibenska Tvrđava sv. Mihovila, poslužila kao savršena kulisa.

Komoco Dance Company iz Italije, pod umjetničkim vodstvom koreografkinje i plesačice Sofije Nappi, izvela je suvremeno remek-djelo inspirirano pričom o Pinocchiju Carla Collodija. Publika je oduševljeno uživala u slikama i pokretima koji su podsjetili na commedia dell'arte, kroz koje se talijanska koreografkinja pitala može li fantastična bajka o lažima koje se kažnjavaju, inače namijenjena djeci, zapravo biti – priča za odrasle?

Priča o Pinnochiju, rekla je Nappi, oduvijek ju je istovremeno fascinirala i plašila jer je prožeta dubokim razmišljanjima o društvu u kojem živimo:

– „PUPO“ je putovanje inspirirano metamorfozom lutke Pinocchija, jedne od najpoznatijih talijanskih bajki. Međutim, između redaka, ono je zapravo zrcalo za sve nas kako bismo se povezali s vlastitim životnim putem. Oduvijek me fascinirala koliko je duboka i antropološki bogata prava priča o Pinocchiju. Govori o nama samima i o društvu na tako suptilan i fascinantan način da me potakla na razmišljanje.

Nappi je predložak priče iskoristila za temu svoje nove produkcije i posvetila je 140. godišnjici objave Collodijevog djela. Želja joj je, rekla je ususret nastupu, bila da publika otvori oči i tijelo te upije vitalnu energiju predstave na pozornici. Svoju je želju i ostvarila jer je publika od prvog do zadnjeg trenutka sa zanimanjem gledala što se odvija na pozornici, a potom je ispratila dugačkim, srdačnim pljeskom. Ova talijanska umjetnica šibenskom je izvedbom još jednom potvrdila koliki umjetnički talent posjeduje i zašto su Komoco Dance Company postali neizostavni sudionici europske suvremene plesne scene.

– Zahvalni smo što smo pozvani s našom produkcijom „PUPO“ na Šibenski plesni festival. Ovo nam je prvi put u Hrvatskoj. Sretni smo i počašćeni jer imamo priliku upoznati novu publiku – poručila je Nappi.

Prije izvedbe, gradonačelnik Željko Burić publiku je pozdravio u ime grada Šibenika i u osobno ime. Istaknuo je veliku zahvalnost prema umjetničkoj direktorici plesnog festivala Zorani Mihelčić, njezinom trudu i svemu što je učinila proteklih 13 godina; prvo kao voditeljica Plesnog teatra „Sjene“, a onda kao alfa i omega Šibenik Dance Festivala.

– Šibenik Dance Festival jedan je od onih festivala koji potvrđuju činjenicu da je Šibenik zaista grad pozornica. Ponosimo se svim prekrasnim slikama turističkog Šibenika, ali i povijesno-kulturne baštine koju ovakvi festivali prezentiraju. Zorana Mihelčić napravila je i nešto drugo: Šibenčane je naučila gledati i slušati ples jer se festivalom stvara interakcija između nas koji izvedbe gledamo i umjetnika koji nam žele prenijeti poruku. Nije to samo scensko zbivanje, nego zaista i duboka sociološka poruka – rekao je gradonačelnik i publiku pozvao da uživa u izvedbi.

Iako je predstava “Pupo” bila highlight Šibenik Dance Festivala, fenomenalni plesni nastupi nastavljaju se i dalje. Nakon izvrsnih predstava Matomari No Nai i EXPERIMENTO 5, u kojima je publika imala priliku uživati u četvrtak, na Tvrđavu Barone u subotu stiže plesni dvojac iz Španjolske, Lali Ayguadé i Akira Yoshida. Izvest će plesni komad “Together To Get There”, intimni susret kojim se istražuje ljudska bit kroz krhkost, snagu i ravnotežu, otkrivajući međusobnu podršku i komunikaciju bez riječi. Kao uvod u glavnu predstavu, učenice Škole suvremenog plesa Ane Maletić izvest će isječak iz predstave "Gore", kao dio nastavnog predmeta scenske prakse.

Šibenik Dance Festival podupiru Grad Šibenik, Ministarstvo kulture i medija te Turističke zajednice Šibenika i Šibensko-kninske županije. Festival se održava u suorganizaciji s Tvrđavom kulture Šibenik.