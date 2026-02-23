Obavijesti

NAJAVIO I NOVI ALBUM

Edo Maajka predstavlja singl „Izdajničko kolo“ u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a

Pula: Pulsko kulturno ljeto započelo koncertom Ede Maajke i Jazz orkestar HRT-a pod ravnjanjem Mirona Hausera | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Suradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a započela je u Dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, a kulminirala rasprodanim koncertom u Lisinskom u studenome prošle godine.

Jedan od najutjecajnijih regionalnih hip-hop autora, Edo Maajka, predstavlja novu verziju singla „Izdajničko kolo“, snažnu suradnju s Jazz orkestrom HRT-a pod umjetničkim vodstvom i ravnanjem Mirona Hausera. Singl prati i istoimeni videospot.

„Izdajničko kolo“ donosi prepoznatljivu Edinu lirsku oštrinu i društvenu pronicljivost, ali u raskošnom, orkestralnom ruhu koje otvara novu dimenziju njegova zvuka. Spoj hip-hopa i big band aranžmana potvrđuje kako je riječ o prirodnom nastavku umjetničke potrage za novim izazovima.

Videospot potpisuje kreativni tim: montažu i animaciju radio je Hrvoje Baudoin, ilustracije Oliver Linzbauer, video skečeve Mario Ilić, dok režiju i produkciju zajednički potpisuju Hrvoje Baudoin i Marko Nemec.

Suradnja Ede Maajke i Jazz orkestra HRT-a započela je u Dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, a kulminirala rasprodanim koncertom u Lisinskom u studenome prošle godine. Publika je tada imala priliku čuti presjek Edina bogatog opusa – od kultnih albuma poput Slušaj mater i No sikiriki, koji su obilježili domaću hip-hop scenu, do recentnog izdanja Moćno, nagrađenog Porinom za najbolji album hip-hop glazbe.

S više od dva desetljeća karijere, sedam studijskih albuma i više od 150 pjesama, Edo Maajka ostaje jedan od najoštrijih komentatora društveno-političke stvarnosti. Energičan, beskompromisan i duhovit, njegov opus i dalje provocira, potiče na razmišljanje i pomiče granice žanra.

Singl „Izdajničko kolo“ ujedno je i najava nadolazećeg albuma Ede Maajke, koji će dodatno istražiti spoj hip-hopa i jazz orkestracije. Riječ je o projektu koji potvrđuje njegovu umjetničku zrelost i spremnost na iskorak, ali i trajnu povezanost s publikom koja prepoznaje autentičnost.

Pjesma „Izdajničko kolo“ izdanje je Dostave Zvuka, a možete je poslušati na svim streaming servisima.

