24 Oranž daje novce (i burek besplatno), uzmite dok ima!

Koja vam je najdraža svađa koja se stalno ponavlja na internetu? Meni je ovih dana francuska salata i pitanje ide li u nju jabuka ili ne.

Ne zvuči kao neki pretjerano pametan povod za svađu - ako ti se stavlja jabuka, stavit ćeš ju, ako voliš francusku bez nje, nećeš ju stavit - ali ljudi unatrag tjedan dana ratuju oko jabuke i pitanja smije li ona u tuđu francusku salatu ili ne.

Nije to ništa novo, internet je pun glupih svađa koje najčešće nemaju smisla i od kojih nitko ne profitira.

Još jedna svađa koju volim je ona oko bureka - ako kažeš “burek sa sirom”, za nagradu dobivaš instantni bijes ljudi koji se ljute jer nisi rekao pita ili sirnica.

Burek sa sirom je još koliko-toliko probavljiva verzija - probajte negdje napisati “burek s jabukama” ili ne daj Bože, “burek s eurokremom”; ako to napravite dovoljno puta, stvorit ćete neprijatelje od ljudi koje uopće ne poznajete.

Ja ih trenutno u kuhinji imam 3 - ne neprijatelja, nego bureka.

Jednom je ime “šareni” i punjen je mesom i krumpirom, drugi nije burek, nego zeljanica, a treći je sirnica. I sve ih zovem “burek” jer mi je tako lakše, a ako netko u tome vidi povod za ljutnju, neka se ljuti - meni će i dalje biti jednako fini.

Znate koji je najbolji dio bureka koji me trenutno čekaju u kuhinji? To što su bili besplatni - i to što nisam morala napustit stan da bi mi se pojavili na tanjuru.

Netko na internetu bi možda rekao da to znači da sam sponzoruša jer sam se besplatno najela - i bio bi u pravu, jesam.

Sponzor mi je 24 Oranž - pretplata na ekskluzivni, PLUS+ sadržaj 24sata kojem imate pristup samo ako platite.

Znam, ovo možda zvuči kao povod za “angry” emotikon - navikli smo članke dobivat besplatno, zašto bismo to mijenjali?

Odgovora je puno, ali moj najdraži je - zbog besplatnog bureka.

Cijena pretplate je 17 eura godišnje, a čim ju kupiš, dobivaš kupon od 13 eura koje možeš potrošit na Woltu na što god želiš. Ja sam 9 odmah potrošila na burek koji je doručak, ručak i večera, a ostalih 4 će vjerojatno otići na jabuke - ne za francusku salatu, ja sam u teamu ljudi koji ju ne stavljaju unutra.

“I dalje si 4 eura u minusu” - čekajte, tek smo krenuli s kuponima.

Dobila sam i kupon od 7 eura za EkoTaxi koji ću iskoristit za put do Cinestara u kojem me čekaju besplatne kokice i Coca-Cola, 20 eura koje mogu potrošit u Grawe osiguranju, 13 eura za stranicu Matičnjak.hr i 10000 eura - ok, ovo zadnje nije istina, samo sam dobila kupon za Casino Admiral u kojem mogu igrat besplatno u iznosu koji sam potrošila na pretplatu, ali tko zna, možda se to pretvori u nešto konkretnije. Vjerojatno neće, ali nikad ne znaš.

Ono što znaš je da ti ovih dana nitko neće samo tako dat 88 eura, a to je ukupni ekstra iznos koji dobivaš kad kupiš 24 Oranž pretplatu.





Najčitaniji članci