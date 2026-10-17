FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom

Ksenija Barić i Josip Đerfi bili su omiljeni par prošle sezone showa 'Ljubav je na selu'. Iako su djelovali nerazdvojno, ovog su ljeta šokirali prekidom. Ksenija se sada hvali novom figurom, evo kako izgleda
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Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. |
Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Simpatije su bile vidljive već na prvom susretu, a to su nam priznali i u intervjuu.
| Foto: RTL
Na žalost, par je ovog ljeta prekinuo, a to je Ksenija potvrdila za RTL
| Foto: RTL
Ksenija je prije nekoliko mjeseci otkrila kako se jedno vrijeme borila s kilogramima pa pokazala kako je izgledala.
| Foto: Instagram
Danas je višak kilograma iza nje, a ona se osjeća bolje nego ikad.
| Foto: Facebook
Objavila je fotografije s mora na kojima izgleda zanosno.
| Foto: Facebook
Nedavno je pokazala figuru uz zalazak sunca.
| Foto: Facebook
Ja se iz dana u dan osjećam sve bolje, a to se vidi i izvana. Minus 10 kg nije mi donio samo promjenu izgleda, nego i energije, navika i načina života. Zahvalna sam svom treneru i savjetniku Saimonu na podršci i motivaciji kroz cijeli put. Danas napokon nosim haljine o kojima sam nekad samo maštala — i ovo je tek početak, napisala je nedavno i objavila fotku svoje trnasformacije.
| Foto: Facebook
Nedavno je o gubitku kila govorila i za RTL.
| Foto: Facebook
Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala, rekla je Ksenija.
| Foto: Facebook
Dodala je da se i prije dobro osjećala u vlastitom tijelu, ali da joj nova forma donosi dodatnu lakoću.
| Foto: Facebook
Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo, izjavila je.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto RTL
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto RTL
Foto RTL
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook