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EVO KAKO IZGLEDA

FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom

Ksenija Barić i Josip Đerfi bili su omiljeni par prošle sezone showa 'Ljubav je na selu'. Iako su djelovali nerazdvojno, ovog su ljeta šokirali prekidom. Ksenija se sada hvali novom figurom, evo kako izgleda
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FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. | Foto: RTL
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Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. | Foto: RTL
Komentari 5

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