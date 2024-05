24sata iz Malmöa: Sve miriše na Baby Lasagnu, a njegovi su fanovi već danima u euforiji

Iza nas je bila još jedna neprospavana noć nakon koje je svanulo najuzbudljivije jutro u Malmöu - dan odluke! Jutro smo počinjali kavom i vožnjom taksijem, koja je uvijek bila uzbudljiva. Naime, iako Eurosong ovdje traje već gotovo tjedan dana, većina taksista nije znala što se to događa u gradu. 'Polufinale je večeras', rekli smo jednom koji nas je, onako usput, pitao što radimo ovdje. 'Aha, a koje dvije zemlje se natječu?', pita nas, vjerojatno pretpostavljajući da je riječ o nekakvom sportu. Na tren ostajemo zbunjeni, ali mu počinjemo objašnjavati o čemu je točno riječ - to je glazbeno natjecanje, 68 godina se održava... Kima glavom, ali i dalje ga ne zanima. Ipak, ima i onih koji već znaju sve cake. Jedan nam je objašnjavao kako zapravo u Malmöu nema toliko prometa na cestama te da se gužve (koje su nezamjetne u odnosu na one u Zagrebu) stvaraju zbog Eurosonga.

- Svi traže taksi, pa ima više i auta na cestama sad - objašnjava jedan od upućenih. Drugi je potpuno upućen u sve lokacije. 'Idete na Eurosong?', pita nas dok ulazimo u auto. Odgovaramo potvrdno, a on brzo zaustavlja auto, staje sa strane i spreman je okrenuti se. 'Pa to vam je u drugom smjeru!', objašnjava nam, dok mu mi uporno govorimo da nas samo vozi tamo gdje smo tražili. 'Aha, aha... Ma znate, ima vam hotel sličnog imena i ispred Arene Malmö', objašnjava nam, a mi zahvaljujemo na brizi.

A upravo nas je on odvezao do hotela hrvatskog predstavnika i favorita za pobjedu, Marka Purišića, odnosno Baby Lasagne, koji se spremao zadnji put izaći iz hotela i busom pod policijskom pratnjom krenuti u Arenu Malmö. Ni u subotu nije imao puno vremena za predah. Odradio je još jednu probu u ranim prijepodnevnim satima. Prije nego što je otišao, zahvalio je ljudima u Hrvatskoj na silnoj podršci koju dobiva. Već se danima spominje kako ovolika euforija nije vladala još od velikih nogometnih spektakala, posebice onih na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine. Marko je zahvalio masi obožavatelja koja se sinoć nadala da će Eurosong doći u Zagreb!

Irci su uz Hrvatsku

- Hrvatska će pobijediti, mislim da će Baby Lasagna pobijediti - rekao nam jučer ujutro Kevin iz Irske, kojeg je, kao i mnoge druge u Malmöu, sunčano i toplije vrijeme izmamilo na kavu na sunce. Kevin nam je govorio kako je bilo na generalnoj probi koju su izvođači imali u petak navečer, na koju je mogla doći publika i koju je ocjenjivao stručni žiri iz 37 zemalja. No nisu nastupili svi. Nizozemac Joost Klein nije se pojavio ni na probi koja je bila ranije u petak, a koju su gledali mediji. Kevin nam je objašnjavao da je na probi mnogo ljudi negodovalo zbog toga što Joosta nema.

- Da, ljudi su glasno negodovali kad su iz organizacije objašnjavali zašto ga nema - kaže.

Tad nam je rekao i kako misli da će upravo vijest o incidentu i to što nije mogao biti na probama biti 'vjetar u leđa' koji bi mu trebao za pobjedu: 'Ako će nastupiti večeras, moguće je i da on pobijedi! Što god da napravio, ovo mu može donijeti jako puno glasova', predviđao je Kevin. Za Joosta su iz Eurovizijske radiodifuzijske unije (EBU) u petak priopćili da ga 'do daljnjeg nema na probama' zbog incidenta u koji je bio upleten i istrage koja je u tijeku. Fanovi su bili jako razočarani što neće jednog od favorita za pobjedu ove godine vidjeti na pozornici, no nadali su se da će sve biti dobro i da će u finalu nastupiti. Tu nadu ugasilo je novo priopćenje EBU u subotu nakon podneva, u kojem su potvrdili da Joost neće nastupiti u finalu.

- Švedska policija istražuje prijavu članice produkcije nakon incidenta koji je uslijedio u četvrtak nakon njegova nastupa u polufinalu - stajalo je u priopćenju u kojem se navodi kako će 'pravni proces ići svojim putem', no da ne bi bilo prikladno da Joost nastavi natjecanje.

- Htjeli bismo razjasniti da, suprotno nekim napisima i spekulacijama, incident nije uključivao ni jednog drugog izvođača ili člana delegacije - naveli su referirajući se na mnogobrojne objave na društvenim mrežama. Razne teorije su se pojavile u kratkom vremenu, neke su uključivale i fizičke napade, druge prijetnje... EBU, kao ni policija, i dalje se nisu oglasili o pravom razlogu diskvalifikacije.

Rast tenzija

Tenzije rastu i zbog izraelske predstavnice, koja je nakon nastupa u četvrtak navečer naglo porasla na eurovizijskim kladionicama i tako postala opasan rival Baby Lasagni. Zbog nastupa Izraela na ovom natjecanju u četvrtak je na ulicama bilo oko 10.000 propalestinskih prosvjednika, a prosvjedi su bili najavljeni u Malmöu i za finalnu večer. Prosvjednici smatraju kako nije u redu da se Izrael natječe zbog situacije s Palestinom. Tako misli i Kevin.

- Zbog njih su ljudi ovdje u opasnosti - kaže te dodaje da mu je pjesma dobra, ali ne toliko da bi bila na drugome mjestu na kladionicama.

- To je iz sažaljenja - poručuje nam. Mišljenje o svemu ovome potražili smo i kod mnogih fanova koji su se u subotu poslijepodne okupili u Folkets Parku, gdje je smješteno eurovizijsko selo.

- Navijamo za Hrvatsku, ali moguće je i da će Izrael pobijediti - kaže nam Adam iz Velike Britanije, koji je u Malmö stigao s prijateljima. Žao mu je što Nizozemske neće biti u finalu, kaže da mu je pjesma bila odlična.

- Očito je napravio nešto loše i prekršio pravila - komentirao je Britanac Adam, čiji su prijatelji također veliki fanovi Hrvatske.

- Ma svaka čast na pjesmi, stvarno! Odlična je, a standardi su ove godine jako visoki! - rekao nam je jedan od njih.

U moru fanova Eurosonga koji su se tijekom dana i večeri okupljali u Folkets Parku, gdje je na svakom kutku mirisala hrana, a moglo se svašta i popiti te uživati u nastupima koji su bili na nekoliko pozornica, naišli smo i na Šveđanku Annu, koja živi u Malmöu. 'Svake godine navijam da Švedska pobijedi, tako ću i ove', odlučna je Anna, čiji su favoriti ove godine Marcus&Martinus, 22-godišnji blizanci koji predstavljaju njenu domovinu, ali zapravo dolaze iz Norveške. 'Ali mislim da će Izrael pobijediti', dodala je. Pitali smo je što misli o hrvatskoj pjesmi. Rekla je da joj se sviđa i kako smatra da ima šanse za pobjedu.

Novo lice grada

Anna nam je rekla i da se grad u kojem živi već godinama uvelike promijenio u posljednjih tjedan dana.

- Toliko je različitih ljudi ovdje... Pa cijeli tjedan kao da traje jedan veliki tulum! Volim šljokice i sve ove lijepe stvari - istaknula nam je. Ipak, kaže da ima i puno više policije, no na prosvjede se na obazire. Ona bira biti na 'strani tuluma', kaže.

- Švicarska će pobijediti večeras - kaže nam grupa iz Njemačke. Prvi smo put to čuli jučer, kao da smo već zaboravili kako nam je Nemo bio dugo za petama, te da je Hrvatsku prestigao na kladionicama i dugo se držao na tronu.

- Ako ne Švicarska, onda Hrvatska. Ali bit će tijesno! - uvjeravaju nas dvije Njemice. 'Pjesma Baby Lasagne je odlična, puštam je stalno i nakon Eurosonga ću je slušati, jako mi se sviđa'. Druga nam kaže da će biti veliki tulum u Areni kad Baby Lasagna počne pjevati.

- Izrael? Ma podignula se baš na kladionicama, bojim se da će pobijediti, a ja ne želim u Izrael iduće godine - kaže nam druga te nam objašnjavaju da više od 10 godina idu na svaki Eurosong. 'Mislim da su Izraelki pomogli ovi prosvjedi što su bili u gradu', objašnjavala nam je. A što su mislili o Nizozemskoj?

- Ajme, zar stvarno neće biti u finalu? Hm... Je li to opravdano? Ako je nekog stvarno ozlijedio, onda u redu. Ali ako je pod stresom, ako je nekoga samo lagano odgurnuo... Ne bi bilo u redu da ga diskvalificiraju. Čak i da je prijetio, mlad je, u posebnoj je situaciji, trebali su mu progledati kroz prste. Trebali su mu dati šansu da se ispriča. Mislim da su ga diskvalificirali iz nekih drugih razloga, a koje nemaju veze s tim - zaključile su Njemice. Do kraja pisanja ovog teksta i dalje nije objavljeno što se zaista dogodilo s nizozemskim predstavnikom.