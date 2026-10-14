Sin Gorana Bareta u suzama se oprostio od oca: Kao beba ostao je bez majke, bio je uz baku...

Na posljednjem ispraćaju Gorana Bareta u Vinkovcima danas je bio i njegov sin Miran, koji se brinuo za svoju teško pokretnu baku u invalidskim kolicima. Upravo su baka i djed iz Vinkovaca brinuli o njemu tijekom odrastanja, budući da je kao beba od godine dana ostao bez majke Mirjane, prve supruge Gorana Bareta.

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Sami Goran nije bio u mogućnosti brinuti se o sinu, pa se dječak s pet godine preselio iz Zagreba u Vinkovce kod djeda i bake. Miran s ocem nije imao blizak odnos, no Bare nikad nije skrivao koliko je ponosan na svog sina.

- Znaš što, ne da sam ponosan nego... Ja ovakav bitanga, da stvorim dijete. Dobro ne ja sam nego ja i moja supruga. Iako, nije ni ona bila cvjetić, da nas dvoje bitandžura koje smo se našli i spojili da stvorimo tako prekrasno biće koje je pametno, inteligentno, prije svega inteligentno, onda pametno, koje je s lakoćom to odradilo. Pa kako ne bih bio ponosan...- rekao je Bare jednom za 24sata, komentirajući dva fakulteta koja je završio njegov sin Miran.

Posljednji ispraćaj Gorana Bareta na Gradskom groblju u Vinkovcima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Otkrio je tada i čuje li se sa sinom.

- U kontaktu smo. On ima svoj svijet. Ja ga uopće ne želim siliti ni na što. On je bio na nekoliko mojih koncerata. On zna kako to izgleda. Pazi, ipak sam ja njegov otac. Nije mu baš svejedno kad me vidi onako puknutog i ludog na bini. On je navikao mene vidjeti drugačijeg, nježnog oca. Bolje mu je da to ne gleda. I za njega je bolje i za mene bolje. Znam da onda mogu publici dati sebe onakav kakav jesam, a njemu ću dati ono što je zakopano u mojoj duši, a to je ta ogromna ljubav prema njemu. Ovako ja moram dati ljubav publici i on je tu samo dio publike, to nije to. Ja kad sam s njim, to je samo nas dvoje. Publici sam ja Goran Bare, a sinu otac - emotivno je ispričao Bare.