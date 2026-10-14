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POGREB U VINKOVCIMA

Posljednji ispraćaj Gorana Bare: Danas se od legende opraštaju obitelj, prijatelji i brojni fanovi

Piše Franjo Lepan, Zrinka Medak Radić,
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Posljednji ispraćaj Gorana Bare: Danas se od legende opraštaju obitelj, prijatelji i brojni fanovi
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Posljednji ispraćaj Gorana Bareta na Gradskom groblju u Vinkovcima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Od frontmena Majki obitelj, prijatelji i brojni obožavatelji došli su se oprostiti na gradsko groblje u Vinkovcima, gdje je odrastao i započeo glazbenu karijeru

Admiral

Počeo je posljednji ispraćaj Gorana Bare u Vinkovcima. U gradu u kojem je odrastao i osnovao Majke od njega se posljednji put oproštaju obitelj, prijatelji i mnogobrojni obožavatelji.

Posljednji ispraćaj Gorana Bareta na Gradskom groblju u Vinkovcima
Posljednji ispraćaj Gorana Bareta na Gradskom groblju u Vinkovcima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjetimo, legendarni roker preminuo je u petak, 9. listopadam, u snu u 62. godini. Kako su 24sata ranije doznala od njegovih bliskih prijatelja i suradnika, obitelj je željela da ga pokopaju upravo ondje, na gradskom groblju.

Njegovi prijatelji i suradnici već su se u ponedjeljak uputili prema Vinkovcima kako bi pomogli obitelji oko priprema pogreba. Večer prije, u nedjelju, nekoliko tisuća ljudi stiglo je u Park Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Donijeli su lampione i gitare te zajedno pjevali 'Teške boje', 'Budi ponosan', 'Daj mi' i 'A ti još plačeš'. Mnogi su ondje odrasli uz njegove pjesme, a sad su ih pjevali njemu u čast.

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