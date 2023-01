355 milijardi eura ode u vjetar: Ovih 5 milijardera izgubilo je u 2022. godini rekordne iznose

Krajem prošloga stoljeća, kad su internetske kompanije krenula u vrtoglave zarade, prva osoba koja je postala vrijedna 100 milijardi dolara (93,77 milijardi eura) bio je Bill Gates (67). Taj je status ostao netaknut do 2017., kad mu se na tronu priključio Jeff Bezos (58), no već tri godine kasnije došao je do 200 milijardi dolara (187,55 milijardi eura).

Do kraja 2021. klub poslovnjaka koji su teški 100 milijardi dolara narastao je do deset članova, s Elonom Muskom (51) na prvom mjestu - prema procjenama vrijedio je 272 milijarde dolara (255.07 milijardi eura). To znači čak 72 milijarde dolara (67.52 milijardi eura) više nego drugoplasirani Bernard Arnault (73), vlasnik luksuzne francuske kompanije LVMH.

Danas je na na tronu upravo Arnault, a članova kluba je - sedam.

Musk je u međuvremenu osvojio još jednu titulu: prva je osoba koja je izgubila više od 100 milijardi dolara (93,77 milijardi eura) u jednoj kalendarskoj godini. Musk je 2022. završio s vrijednošću od procijenjenih 147 milijardi dolara (137.85 milijardi eura) – što je rekordni pad od 125 milijardi dolara (117.22 milijardi eura) u odnosu na kraj 2021., budući da su dionice Tesle pale za 65%.

Sve se to desilo otkako je Musk sredinom travnja najavio preuzimanje Twittera za 44 milijarde dolara (41.26 milijardi eura). Njegovo bogatstvo u utorak je palo za dodatnih 10 milijardi dolara (9.38 milijardi eura) na 137 milijardi dolara (128.47 milijardi eura), 183 milijarde dolara (171.61 milijardi dolarra) manje od njegovog vrhunca kad je imao 320 milijardi dolara (300.08 milijardi eura), u studenom 2021.

- Bila je ovo godina kaosa za koji je sam kriv, a sve radi katastrofe Twittera - izjavio je analitičar Wedbusha Dan Ives, piše Forbes.

No, nije Musk jedini koji je imalo lošu godinu. Još četiri milijardera izgubila su velike novce jer su dionice tehnoloških kompanija često padale.

Jeff Bezos iz Amazona izgubio je u 2022. čak 85 milijardi dolara (79.71 milijardi eura), budući da su dionice njegove kompanije pale za 50%.

Meta Platforms (bivši Facebook) Marka Zuckerberga (37) pao je za 77 milijardi dolara (72.21 milijardi eura), dok su dionice njegove društvene mreže pale za 64%.

Suosnivači Googlea, Larry Page i Sergey Brin, u međuvremenu su izgubili svaki po gotovo 45 milijardi dolara (42.20 milijardi eura) jer su dionice njihove tvrtke Alphabet potonule za 39%.

Baš kao što gube, ovi milijarderi i zarađuju - prisjetimo se da je Musku u 2020. godini zarada skočila za 129 milijardi dolara (120.97 milijardi eura) te 116 milijardi dolara (108.78 milijardi eura) u 2021. godini.

Bezos je 2020. godine zaradio 75 milijardi dolara (70.33 milijardi eura) više, a Page i Brin godinu kasnije bogatstvo su pojačali za 46 i 44 milijarde dolara (43.14 i 41.26).

Što se tiče 2022. godine: Elon Musk izgubio je 125 milijardi dolara (117.22 milijardi eura), Bezos 85 milijarde (79.71 milijardi eura). Zuckerbergu je vrijednost pala za 77 milijardi dolara (72.21 milijardi eura), Larryju Pageu za 46 (43.14), a Sergeju Brinu za 45 milijardi dolara (42.20 milijardi eura).

