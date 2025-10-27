A Perfect Circle stiže u Hrvatsku!

Keenan i Howerdel se vežu uz glazbenu elitu modernih američkih rock bendova, a dvojac je osnovao svoju rock supergrupu. A Perfect Circle je bend koji je, kao i kultni Tool, imao ogroman utjecaj na modernu rock glazbu i generacije izvođača i fanova. Njihov ovdašnji premijerni solo nastup na Šalati bit će zasigurno jedno od najvažnijih inozemnih gostovanja idućeg ljeta.

“Našim prijateljima u Europi poručujemo da nam nedostajete. Prošlo je previše vremena, sedam dugih godina. Pronašli smo rješenje”, poručuje Billy Howerdel.

Bend A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, glavni vokalist i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel koji je uz Tool bio i tehničar gitara za primjerice Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara svoj zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe.

Od 1999. godine objavili su četiri albuma, a njihov “Mer de Norms” svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album koji je nedavno obilježio 25 godina od izdanja. Njihovi singlovi “Judith” i “3 Libras” bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka te zvuku žanrova.

Foto: promo

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 31. listopada 2025. u 10:00. Cijena early bird kontingenta od 1000 ulaznica iznosi 53 eura. Kad se prodaju cijena im skače na 57 eura. Prodajna mjesta su Core Eventov site i fizička prodajna mjesta, kao i Dirty Old Shop, Rockmark i Dallas Music Shop Rijeka.