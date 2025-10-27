Obavijesti

Show

Komentari 0
EVO KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA

A Perfect Circle stiže u Hrvatsku!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
A Perfect Circle stiže u Hrvatsku!
Foto: promo

Američki bend A Perfect Circle, kojeg predvode vokalist Toola Maynard James Keenan i gitarist Billy Howerdel, premijerno dolazi u Hrvatsku i regiju, i to na zagrebački stadion Šalata 16. lipnja 2026.

Keenan i Howerdel se vežu uz glazbenu elitu modernih američkih rock bendova, a dvojac je osnovao svoju rock supergrupu. A Perfect Circle je bend koji je, kao i kultni Tool, imao ogroman utjecaj na modernu rock glazbu i generacije izvođača i fanova. Njihov ovdašnji premijerni solo nastup na Šalati bit će zasigurno jedno od najvažnijih inozemnih gostovanja idućeg ljeta.

“Našim prijateljima u Europi poručujemo da nam nedostajete. Prošlo je previše vremena, sedam dugih godina. Pronašli smo rješenje”, poručuje Billy Howerdel.

VELIKI OPEN-AIR SPEKTAKL Plavi orkestar rasplesao tisuće na Šalati: Pogledajte atmosferu
Plavi orkestar rasplesao tisuće na Šalati: Pogledajte atmosferu

Bend A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, glavni vokalist i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel koji je uz Tool bio i tehničar gitara za primjerice Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara svoj zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe.

Od 1999. godine objavili su četiri albuma, a njihov “Mer de Norms” svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album koji je nedavno obilježio 25 godina od izdanja. Njihovi singlovi “Judith” i “3 Libras” bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka te zvuku žanrova.

Foto: promo

Ulaznice kreću u prodaju u petak, 31. listopada 2025. u 10:00. Cijena early bird kontingenta od 1000 ulaznica iznosi 53 eura. Kad se prodaju cijena im skače na 57 eura. Prodajna mjesta su Core Eventov site i fizička prodajna mjesta, kao i Dirty Old Shop, Rockmark i Dallas Music Shop Rijeka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
IDLES se vraćaju na INmusic!
PONOVNO U ZAGREBU

IDLES se vraćaju na INmusic!

Nakon što su se 2022. godine po prvi put predstavili hrvatskoj publici upravo na INmusicu, IDLES se vraćaju jači, glasniji i moćniji nego ikad.
Neda Ukraden: 'Zagrebe, ja sam sad najsretnija žena na svijetu'
KONCERT U ARENI

Neda Ukraden: 'Zagrebe, ja sam sad najsretnija žena na svijetu'

Najveće oduševljenje publike bilo je kad je legendarna pjevačica premijerno izvela novu verziju svog evergreena ‘Zora je’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025