FOTO Ovako je bilo na koncertu frontmena Editorsa u Tvornici

Tom Smith, frontman, pjevač i tekstopisac britanske alter rock grupe Editors, u srijedu navečer nastupio je u zagrebačkoj Tvornici kulture. Odsvirao je materijal s debitantskog solo albuma 'There is nothing in the dark that isn’t there in the light'
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Album je najavljen singlom 'Lights Of New York City', a Smith o njemu kaže da priča o izgubljenoj mladosti i prijašnjem poglavlju njegovog života.
Ovaj projekt predstavlja odmak od uobičajenog pristupa kojeg publika poznaje kroz Editors.
Umjesto producirane rock dinamike, Smith se fokusirao na jednostavniju prezentaciju pjesama koje piše, reducirajući ih na primarnu formu kroz pijanističke i gitarske aranžmane, piše Muzika.hr.
Editors su band koji je kod domaće publike gradio odnos kroz više nastupa posljednjih dvadeset godina.
Nastupali su u rasprodanoj Tvornici kulture, na šibenskoj Tvrđavi Sv. Mihovila i u maloj dvorani Doma sportova.
