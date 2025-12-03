Obavijesti

Show

Komentari 0
IDETE LI?

A strana band stiže u Tvornicu Kulture: Originalna će postava po prvi put održati koncert

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
A strana band stiže u Tvornicu Kulture: Originalna će postava po prvi put održati koncert
Foto: Privatni album/kolaž

Show koji je posljednjih godina obilježio hrvatsku glazbenu scenu dolazi u novom najiskrenijem i najuzbudljivijem obliku - koncertu uživo. Ova glazbena poslastica zakazana je 10. prosinca u Tvornici Kulture

Glazbeni spektakl, koji godinama oduševljava televizijsku publiku diljem regije, stiže na pozornicu Tvornice Kulture u live izvedbi originalnog banda - A strana band! Nakon brojnih televizijskih sezona, nebrojenih nezaboravnih izvedbi i tisuća gledatelja koji su uz njih pjevali iz svojih domova, A strana band napokon dolazi uživo pred zagrebačku publiku, javlja Večernji list.

Show koji je obilježio noviju povijest hrvatske glazbene scene, spojio generacije i podsjetio nas na bezvremensku snagu glazbe, u novom najiskrenijem i najuzbudljivijem obliku - koncertu uživo dogodit će se 10. prosinca 2025. u Tvornici Kulture.

Publiku očekuje glazbeno putovanje kroz najveće hitove domaće i svjetske glazbene scene, u prepoznatljivom aranžmanskom stilu i zvuku koji je "A stranu" učinio fenomenom. Ovaj poseban koncert donosi raskošnu produkciju, moćan orkestralni zvuk i nezaboravnu atmosferu - spoj televizijske magije i koncertne energije. Na legendarnoj pozornici predstavit će se originalna postava A strana banda koju čini 15 profesionalnih muzičara uz 8 vrhunskih vokala pod vodstvom Nikše Bratoša.

Ne propustite jedinstvenu večer ispunjenu najvećim antologijskim hitovima domaće i svjetske glazbe u maestralnim izvedbama renomiranih glazbenika i vokalista. Od popa do rocka, od klasika hrvatske scene do svjetskih evergreena - A strana band donosi emociju, energiju i glazbeni spektakl za koji si traži karta više. Svoje ulaznice možete osigurati na vrijeme putem sustava Entrio.

ČELNI LJUDI SHOWA O 'A STRANI' 'Odsvirali smo 1366 pjesama u showu, ali priča nije dovršena. Često se naježim i pustim suzu'
'Odsvirali smo 1366 pjesama u showu, ali priča nije dovršena. Često se naježim i pustim suzu'

Podsjetimo, poznati glazbeni profesionalci i nove mlade vokalne snage, energični, emotivni i tehnički besprijekorni izvođači koji su kroz show A strana osvojili srca publike kako u Hrvatskoj tako i diljem regije su: Sabrina Hebiri, Bruna Oberan, Filip Rudan i Dino Purić - glavni vokali, Marko Lazarić - bubanj, Alen Svetopetrić - bas, Zlatan Došlić - klavijature, Fedor Boić - klavijature, Mladen Hrvoje Ilić - perkusije, Bruno Kovačić - gitara, Miroslav Lesić - gitara, Antonio Geček - truba, Zvonimir Bajević - truba, Arsen Ereš - saksofon, Marin Ferketin - trombon, Jasmina Bojić - violina, Dean Melki - violina, Luka Iverac - viola, Matej Milošev - violončelo, Nataša Marković, Martina Majerle, Vladimir Pavelić Bubi, Dragan Brnas Fudo - prateći vokali, Nikša Bratoš - mentor, Muc Softić - producent zvuka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Fenksta ponovno u igri: Reper koji je prošle godine 'uletio' kao zamjena, opet se vraća na Doru
HRT OBJAVIO POPIS

Fenksta ponovno u igri: Reper koji je prošle godine 'uletio' kao zamjena, opet se vraća na Doru

Hip-hop reper Fenksta prošle je godine uletio na Doru kao zamjena za diskvalificiranu Natalie Balmix, a sada se vraća spreman ponovo osvojiti publiku svojom energijom i karizmom
VIDEO Domaći glazbenik nakon 200 nastupa u samo dvije godine iznenadio publiku
EP '200'

VIDEO Domaći glazbenik nakon 200 nastupa u samo dvije godine iznenadio publiku

Antonio Krištofić je u protekle dvije godine održao čak 199 nastupa te kao zahvalu publici predstavlja svoj simbolični 200. nastup, snimljen u njegovom rodnom gradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025