Aaron Paul o kolegi RJ Mitteu: 'Zvao sam ga Superman...'

Aaron Paul oprostio se od kolege RJ Mittea, koji je glumio Waltera Whitea Jr. u seriji „Breaking Bad”. Paul se u objavi na društvenim mrežama prisjetio njihova posljednjeg susreta i nazvao Mittea inspiracijom. Predstavnici glumca potvrdili su njegovu smrt za Page Six, a uzrok smrti još treba utvrditi obdukcija.

Paul je uz staru snimku Mitteova govora o mentalnom zdravlju napisao da ga je pri njihovom posljednjem susretu zvao Supermanom. U objavi je objasnio da ga je Mitte podsjećao na junaka zbog dobrote i snage, a njegovu smrt opisao je kao tragičan gubitak.

- Podsjetio si me na njega jer si uvijek pokazivao dobrotu i snagu. Bilo je zasljepljujuće – napisao je Aaron Paul.

Paul je dodao da se Mitte, koji je imao cerebralnu paralizu, od rođenja suočavao s izazovima, ali im nije dopustio da ga zaustave. Prisjetio se njegova smijeha i zajedničkih dana na snimanju serije. Mitte je u „Breaking Badu” glumio sina Waltera Whitea, kojeg je utjelovio Bryan Cranston.

- Svima koji se osjećaju izgubljeno, tužno ili nesigurno u vezi s budućnošću: molim vas, recite nekome kako se osjećate. Život je doista poseban. Povežite se s nekim do koga vam je stalo i recite mu da ga volite – poručio je Aaron Paul.

Foto: IMDB

Paul je ranije za The Hollywood Reporter izjavio da ne zna što reći nakon Mitteove smrti. Cranston je na Instagramu napisao da ga je vijest duboko potresla te da je volio Mittea i uživao u vremenu koje su proveli zajedno na seriji.

*uz korištenje AI-ja