ABBA je prije 52 godine osvojila Eurosong, evo što su stručnjaci govorili o tajni njihova uspjeha

Legendarna grupa ABBA predstavljala je Švedsku na 19. izdanju Eurosonga 6. travnja 1974. godine u engleskom Brightonu. Osvojili su natjecanje hitom "Waterloo" te su ispisali povijest. Upravo na toj pozornici započeo je njihov put prema svjetskoj slavi, a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad postali su jedna od najpoznatijih grupa u povijesti glazbe. Singl "Waterloo" je 2005. godine odabran kao najbolja pjesma u povijesti Eurosonga.

Dva mlada para grupi ABBA su dala ime prema početnim slovima svojih imena. Agnetha i Björn su još od 1971. bili u braku i u trenutku Eurovizijskog natjecanja njihova kći Linda Elin bila je stara oko godinu dana, a drugi par - Benny i Anni-Frid - bio je zaručen, a kasnije su se vjenčali. Agatha i Björn poslije su dobili još jedno dijete. Na vrhuncu slave oba para su se razvela, jedan 1980. godine, a drugi godinu dana kasnije. Agnetha je priznala da ju je razvod emotivno osakatio te da joj je nakon toga bilo teško biti članica grupe.

Zlatko Pejaković bio je na Eurosongu 1974. godine

Zanimljivo je da je u Ujedinjenom Kraljevstvu te godine na natjecanju bila i Jugoslavija, koju je predstavljala Korni grupa, u kojoj je bio i Zlatko Pejaković. Rado se prisjetio tadašnjeg Eurosonga, a družio se tamo i s ABBA-om.

- Bili su jako simpatični i najviše smo tulumarili s njima i Izraelcima. Nisu bili uobraženi, dapače, sjećam se da je netko jedan dan donio nekakvu lopticu i da smo u hotelskom hodniku s njima zaigrali nogomet - prisjetio se pjevač ranije, a Korni grupa tad je izvela pjesmu "Generacija '42'".

Kako je ispričao, sretali su se i na probama.

- Na Eurosongu smo mi izašli na pozornicu kao sedmi izvođači, a oni odmah iza nas, kao osmi. Imali smo vrlo malo slobodnog vremena jer je raspored bio zgusnut. Imali smo svaki dan probe. Točno se znalo kad tko i gdje izlazi i ulazi na binu, isprobavala se rasvjeta, odjeća... - rekao je svojedobno Pejaković.

Ninčević o grupi ABBA: "Te su pjesme imale dušu"

Prije dvije godine, povodom 50. obljetnice pobjede ABBA-e na Eurosongu, njihov uspjeh je za 24sata komentirao Neno Ninčević, naš poznati autor. Istaknuo je kako ABBA nije bila komplicirana u muziciranju, ali je bila melodički. Tajna njihovog uspjeha, bila je, kaže Ninčević, jedinstven zvuk i emocija.

- Imali su dva nevjerojatna biserno čista vokala, međutim, ja vam sad govorim kao autor, jedna od tajni je bila beskonačno čista i dobra produkcija. Ta dva para imala su predivan pristup produkciji. Kod ABBA-e se nikad nije presviralo, ali se dovoljno sviralo. Naravno, pazilo se na ritmove i ABBA nije bila umjetna tvorevina. Strašno puno je bilo zvijezda u to vrijeme koje su bile umjetne, ABBA ne. Oni su po meni jedna inačica Beatlesa. Kako su oni imali svoj zvuk, tako je i ABBA imala svoj i to je po meni tajna uspjeha - rekao je.

Tijekom nastupa Agnetha i Anni-Frid nisu imale pretjerano puno koreografije, a Ninčević kaže da u njihovu slučaju to nije bilo niti potrebno. Njihove pjesme jednostavno su imale dušu.

- Imate puno bendova kojima je užasno bio bitan pokret. Njih dvije nisu se pretjerano micale. Nije bila ni pretjerana potreba za koreografijom, iako je bilo rada na koreografiji. Kako ja objašnjavam svojim pjevačima: Ti možeš napraviti pokret na bini rukom od 20 centimetara, ali to nitko ne vidi i onda je on neprirodan. On mora biti metar velik da bi ga netko akceptirao kao mali pokret u daljini. Jednostavno, ABBA je imala tu predivnu atmosferu. Te su pjesme imale dušu. Vi kada danas čujete 'Fernando' ili 'Chiquitita', jednostavno osjetite da su oni radili to s dušom i ljubavlju - dodao je.

"Waterloo" je do danas ostala jedna od njihovih najpoznatijih pjesama, a godinama je osvajala top ljestvice diljem svijeta.