Srpski pjevač Aca Lukas (53) večeras će nastupiti na finalnoj večeri za srpskog izbora za pjesmu Eurovizije, te će na pozornici zasvirati na klaviru vrijednom čak 300 tisuća eura (2 268 496 kuna), piše Telegraf.rs.

Klavir je Aca donio iz Slovenije, težak je gotovo 600 kilograma te je izrađen od posebnog stakla i cijeli je proziran. Poznavatelji tvrde da je to najskuplji klavir proizvođača "Schimmel benton", koji je poseban i po tome što svijetli u mraku.

Srpski mediji navode i da je ovaj instrument čak tri puta skuplji od cijele scene 'Pesme za Evroviziju', čija se cijena procjenjuje na oko 100 000 eura (756 165 kuna).

Podsjećamo, pjevač je prije samog nastupa odlučio javno prozvati organizaciju natjecanja za netransparentnost. Smatra da nije u redu što izvođači, kako tvrdi, moraju plaćati nastup ukoliko žele sudjelovati.

- Pretplatu RTS-u plaćaju svi građani Srbije, da bi na kraju balade došli do toga da izvođači plaćaju kako bi nastupili na 'Pesmi za Evroviziju '22'. I Lukas, i Nikolić i ja smo ljudi sa karijerama i ne pripadamo onima koji će šutjeti. Dižemo glas i u ime onih mlađih izvođača koji to ne mogu, no mi možemo i obranit ćemo njihovu čast - rekao je Acin tim na konferenciji.

Aca traži da urednica zabavnog programa RTS-a objavi tko će biti u žiriju natjecanja, a smatra kako on ima najveću šansu za pobjedu. Urednica Olivera Kovačević navodno je jedna od ljudi koja je protiv pjevača, kako on to tvrdi.