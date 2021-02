Srpski pjevač Aca Lukas (52) ovih dana puni medijske stupce zbog prometnih prekršaja. Prvo je vozio u alkoholiziranom stanju, a zatim ga je policija zaustavila zbog brze vožnje.

Sada je odlučio unajmiti privatnog vozača i to na nagovor svog menadžera Saše Mirkovića, piše Alo.

- Lukas je u relativno kratkom roku napravio dva ozbiljna prometna prekršaja koja su ga koštala oduzimanja vozačke dozvole. Budući da je njegov posao u velikoj mjeri vezan i za putovanja, logično je bilo da unajmi nekoga tko će ga voziti. Kada je, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, završio na trežnjenju u policijskoj postaji, njegovom menadžeru Saši Mirkoviću javili su se mnogi profesionalni vozači koji su se ponudili da rade kod Lukasa - rekao je izvor za Alo i dodao da je pjevač isprva odlagao tu odluku.

- Međutim, kada mu je, dva dana nakon toga, prometna policija napisala kaznu zbog prekoračenja brzine, Lukas je shvatio da tako više neće moći nastaviti. Shvatio je da će od sada morati vožnju prepustiti profesionalcima - objasnio je izvor.

Oglasio se i pjevač.

- Unajmio sam privatnog vozača i čak sam mu unajmio stan u zgradi u kojoj živim kako bi mi bio dostupan 24 sata dnevno. Sada mogu piti alkohol do mile volje i mrtav pijan sjesti na zadnje sjedište i dići noge, a on da me vozi po cijelom gradu. Jedino mu je zabranjeno na poslu piti alkohol - rekao je Aca u emisiji 'Premijera - Vikend specijal'.

Dodao je kako mu još uvijek nije oduzeta vozačka dozvola.

- Još uvijek mi nije stiglo rješenje, a kada se to dogodi, neću moći voziti sedam mjeseci. Kada je riječ o drugom prekršaju, platio sam kaznu u visini od 5.000 dinara (oko 320 kuna) zbog prekoračenja brzine - zaključio je Lukas.