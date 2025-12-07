Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante je ozlijeđen, Nikola i Cvita ga spašavaju, a vremena je sve manje. Katarina se opet suočava s Jakovom te s Domazetom traži Cvitu po cijelom Vrilu. General Badurina sve je više sumnjičav prema Domazetu.

UTORAK Zbog generalovih optužbi vezanih za Mirjaninu naušnicu, Domazet je u neugodnoj situaciji. Mirjanine sumnje o upletenosti sestara u Petrovu smrt se rasprše kad joj Ante otkrije istinu. Nikola pokušava odvratiti Cvitu od prekida.

SRIJEDA Ante raspodjeljuje posao između sinova, no Marku nije sve po volji. Mirjana se pretvara da prihvaća brak Nikole i Cvite, ali joj nasamo pokaže pravo lice.

ČETVRTAK Počele su pripreme za vjenčanje Nikole i Cvite, a Rajka smišlja kako razveseliti mladu. Anti se planovi sruše pa mora zatražiti pomoć Domazeta. General Badurina i Rajka pokušavaju otkriti misterij nestalog sata i Mirjanine naušnice.

PETAK Katarina prizna Jakovu da ga i dalje voli, a on obeća ostaviti Teodoru. Domazet se obveže Anti da će nagovoriti Katarinu da mu konačno proda svoju zemlju. Šušnjara je odlučan nastaviti prljavi rat protiv Jakova.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Manuel kaže Alonsu da će izrađivati avionske motore u hangaru. Obitelj otkrije da je Leocadia zauzela markizinu sobu. Lope zatekne Maríju Fernández s pismom u kojem daje otkaz.

UTORAK Nakon što je otvorila grob, Pía se vraća s potvrdom da je Jana otrovana. Antoñito je nestao. Catalinina i Adrianova svađa ima ozbiljne posljedice jer mlada žena dobije trudove usred šume.

SRIJEDA Catalinino drugo dijete ne želi izaći pa liječnik mora izvesti carski rez koji je tako opasan da joj otac Samuel želi dati bolesničko pomazanje.

ČETVRTAK Carski je rez uspješan i drugo je dijete rođeno. Adriano potajno posjeti svoju djecu, a Catalina ga zatekne.

PETAK Catalina napokon prizna Adrianu da su djeca njegova - i čini se spremna odgajati ih s njim. Vera kaže Teresi kako vjeruje da je Ana otela Dieguita kako bi mogla odglumiti da ga je našla.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Nakon eksplozije bombe na uličnom festivalu, tim se u istrazi udružuje s FBI-em. Policajac kojeg je Burgess obučavala nestao je nakon eksplozije, a dokazi koji ga povezuju s bombom i terorističkom skupinom se gomilaju.

UTORAK Tim istražuje niz ubojstava koja su, čini se, povezana s Atwaterom, tj. s njegovim mlađim bratom. Voight sumnja da Dawson daje informacije krivim ljudima jer su očevici ubojstava pronađeni mrtvi.

SRIJEDA Upton mora surađivati ​​s detektivom s kojim se već susrela u prošlosti kako bi riješila višestruko ubojstvo. Taj detektiv ubrzo je pronađen mrtav.

ČETVRTAK Tim istražuje ubojstvo mlade žene i kongresmena pronađenog bez svijesti u hotelskoj sobi. Voight misli da je kongresmenu namješteno.

PETAK Veza Halsteada i njegove nove djevojke Camile mijenja se kad se on slučajno nađe usred operacije povezane s drogom i ubojstva tajnog DEA agenta. Voight otkriva da je Ruzek doušnik, ali na Ruzekovo iznenađenje, surađuje s njim.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Jakov ne shvaća zašto Crni nije ispunio obećanje i odlazi ga suočiti. Crni mu objasni da je Veljko poželio biti pošten u najgore moguće vrijeme. Petra je ljubomorna na odnos Joce i Veljka, ali dobiva novi problem u vidu majke Filipe, koja dolazi u nenajavljeni posjet. Veljko shvaća da mora moliti Antu za pomoć. Traži pomoć od Divne koja želi da on preuzme odgovornost. Klaudija pronalazi ispremetan svoj ured u postaji.

UTORAK Miro i Una su šokirani, a Joco je očaran punicom. Uskoro shvaća da Petra i Filipa imaju zategnut odnos te nagovara Petru da se pokuša zbližiti s majkom. Jakov suoči Veljka jer je odbio njihovu pomoć. Ne razumije kako je mogao iznevjeriti sebe, obitelj, a i Crnog. Veljko provodi prvi dan na uvjetnoj slobodi. Poziva Antu na razgovor, ali ovaj put nije tako spreman pomoći.

SRIJEDA Veljko i Ante prebacuju sastanak u bar. Tamo se u opuštenijoj atmosferi zbližavaju. Kad Marina napadne Veljka, Ante se sažali nad njim. Klaudija odlazi u birtiju sa željom da uhiti osumnjičene za nered u policiji, no dolazi do incidenta. Sestra Vesna upozori Niku na moguću reviziju Ivanina izbora za ravnateljicu. Petra ipak odvodi Filipu da upozna praunuka pa kod Šimata shvati da se Filipa i Drago poznaju.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Spomenka traži od Stanislava drugu priliku, ali on nije siguran može li joj opet vjerovati. Nakon što je shvatila da su se Natalija i Vinko dodirivali nogom ispod stola, Jadranka čuje da to nije jedino što se dogodilo između njih dvoje. Marko inicira da se pokrene akcija za Martinov povratak na mjesto načelnika.

UTORAK Inspektor i policajac Goran istražuju slučaj 'maserki', a Natalija shvati da se nešto kuha i zabrinuta je. Goran paralelno privatno istražuje Igliku jer ne može prihvatiti inspektorove navode. Vinko i Aljoša još ne slute kakve razmjere poprima skandal s Natalijom. Mještani skupom podrške traže da se Martina vrati na mjesto načelnika. Zovko dolazi na prosvjed i bahatošću raspiri još veću mržnju mjesta.

SRIJEDA Markova ekipa podrške Martinu shvaća da mora jače pritisnuti Zovka i odlazi k njemu, a pritisak pojača Drago Golemac da se dokaže Šimi. Luce i Janko konačno će krstiti malog Andriju i pitaju Ivku da mu bude kuma, ali Ivka odbije.

ČETVRTAK Ne znajući zašto su maserke privedene, Vesna zamoli Jadranku da preuzme masaže dok ne nađu nove maserke. Zovko je pristao raspisati prijevremene izbore za načelnika Zaglava. Drago ne zna što očekivati od oca koji se probudio iz kome.

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Marco se složi s Marleneinim planom da izazovu helikoptersku nesreću dok Tiago i Salomão budu u njemu i kad se Cacau iskrca u Portu.

UTORAK Sal izrazi zabrinutost zbog Reginine trudnoće. Lalá pokaže da je zanima David. Manuel priprema kuću za početak radova.

SRIJEDA Sal kaže Tiagu da je helikopter u kojemu je putovala Cacau doživio nesreću. Tiago je sav shrvan. Marco kaže Marlene da nitko neće spriječiti da Marquinho bude kod njega.

ČETVRTAK Baobá baca školjkice i gata. Kaže da je Cacau živa. Quimu i Gutu odmah bude lakše. Marco predloži Marlene da ode u bolnicu i pobrine se da pilot helikoptera ne preživi. Baobá opet gata pomoću školjkica i kaže da će potraga za Cacau potrajati.

PETAK Marco telefonski razgovara s Ruijem, zabrinut je u vezi s Cacau. Regina se uznemiri kad sazna od Baobá da je Cacau živa. Soraia kaže da bi Regina mogla biti iduća žrtva jer nosi Justinovo dijete.