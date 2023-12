Aco Pejović o koncertu i uspjehu Aleksandre Prijović: 'Suze su mi krenule, sretan sam zbog nje!'

Uoči prvog koncerta u Areni Zagreb popularne pjevačice Aleksandre Prijović, njezin uspjeh i rasprodanost koncerata komentirao je pjevač Aco Pejović.

Pejović je rekao kako je njoj to pošlo za rukom jer joj se sve posložilo kako treba.

- Meni su suze krenule kad sam vidio da je rasprodala Arene, baš sam bio sretan zbog nje - rekao je za RTL.

Inače, Aleksandra i Aco su kumovi, a kaže da je zasluženo rasprodala svih pet Arena.

- Sjajna priča. Mi smo inače kumovi, znam koliko je ona u svom životu ulagala i trudila se da sve ovo dođe do ovog nivoa. Znam da je maksimalno sebe davala. Ona ovo zaslužuje - rekao je.

Aleksandra Prijović, jedna od najvećih zvijezda u regiji, započela je seriju od pet koncerata u Areni Zagreb. Svi su rasprodani do zadnje karte, a popularna pjevačica će svake večeri do srijede, osim utorka, zabavljati mnogobrojnu hrvatsku publiku. Time će njenu turneju 'Od istoka do zapada' u Zagrebu posjetiti gotovo 90 tisuća ljudi.