Actor Awards: Slavile postave filma Sinners i serije The Pitt

U Los Angelesu je održana 32. po redu dodjela nagrada Actor (nekadašnje Screen Actors Guild Awards), a svečanost u Shrine Auditoriumu, koju je vodila Kristen Bell, uživo se prenosila na Netflixu. Večer je donijela nekoliko iznenađenja, potvrdila neke favorite za Oscara, a obilježili su je i dirljivi trenuci, poput nagrade za životno djelo Harrisonu Fordu te posthumno odavanje počasti legendarnoj Catherine O'Hara. Glavni pobjednici večeri bile su glumačke postave filma 'Sinners' te serija 'The Pitt' i 'The Studio'.

Trijumf vampirskog trilera 'Sinners'

Iako je film 'One Battle After Another' Paula Thomasa Andersona dominirao dosadašnjim dijelom sezone nagrada, glumački ceh odlučio je drukčije. Glavnu nagradu večeri, onu za izvanrednu izvedbu glumačkog ansambla u igranom filmu, osvojio je vampirski triler 'Sinners' redatelja Ryana Cooglera.

Ova pobjeda dala je značajan vjetar u leđa filmu uoči dodjele Oscara i prekinula pobjednički niz koji je držao 'One Battle After Another'. Pobjeda je bila povijesna i za samog redatelja, jer je Coogler postao prvi redatelj u povijesti čija su dva filma ('Black Panther' i 'Sinners') osvojila ovu prestižnu nagradu.

Tijekom primanja nagrade, glumac Delroy Lindo obratio se okupljenima u ime cijele ekipe.

​- Ovaj projekt je posvećen. S te točke gledišta, svi smo mi posvećeni time što smo dio ovog nevjerojatnog putovanja, stvorenog genijalnošću Ryana Cooglera - rekao je Lindo.

Uspjeh za 'Sinners' zaokružio je Michael B. Jordan, koji je osvojio nagradu za najboljeg glavnog glumca, pobijedivši pritom jaku konkurenciju u kojoj su bili Leonardo DiCaprio i Timothée Chalamet.

Ostali filmski laureati

U ostalim filmskim kategorijama nije bilo većih iznenađenja. Jessie Buckley nastavila je svoj pobjednički niz osvojivši nagradu za najbolju glavnu glumicu za ulogu Agnes u filmu 'Hamnet'.

Nagrada za najboljeg sporednog glumca pripala je Seanu Pennu za njegovu upečatljivu rolu pukovnika Stevena J. Lockjawa u filmu 'One Battle After Another', dok je Amy Madigan proglašena najboljom sporednom glumicom za ulogu u filmu 'Weapons'.

Ovim pobjedama oboje su učvrstili svoj status favorita uoči dodjele Oscara. Nagradu za najbolju kaskadersku ekipu u filmu osvojio je 'Mission: Impossible — The Final Reckoning'.

Dominacija serija 'The Studio' i 'The Pitt'

U televizijskim kategorijama, baš kao i na dodjeli nagrada Emmy, slavile su serije 'The Pitt' i 'The Studio'. Dramska serija 'The Pitt' (HBO Max) osvojila je nagradu za najbolji glumački ansambl, a njezin glavni glumac, Noah Wyle, proglašen je najboljim glumcem u dramskoj seriji. Ipak, nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji odnijela je Keri Russell za svoju izvedbu u seriji 'The Diplomat' (Netflix).

Kompletnu dominaciju u kategorijama humorističnih serija ostvarila je serija 'The Studio' (Apple TV+), koja je osvojila nagradu za najbolji ansambl, a njezine zvijezde odnijele su i pojedinačne nagrade. Seth Rogen proglašen je najboljim glumcem, dok je nagrada za najbolju glumicu posthumno dodijeljena Catherine O'Hara.

Nagrada za Catherine O'Haru

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri dogodio se tijekom proglašenja dobitnice nagrade za najbolju glumicu u humorističnoj seriji. Nagrada je posthumno dodijeljena Catherine O'Hari, koja je preminula u siječnju u 72. godini.

U njezino ime, nagradu je preuzeo njezin kolega iz serije 'The Studio', Seth Rogen, koji je ranije i sam osvojio nagradu. Rogen je održao emotivan govor, a publika je legendarnu glumicu pozdravila gromoglasnim pljeskom i stojećim ovacijama.

​- Ona je doista pokazala da možete biti genije i istovremeno dobri - rekao je Rogen u svojem dirljivom posvetu.

Priznanje legendi i ostali dobitnici

Posebno priznanje večeri, nagradu za životno djelo, primio je legendarni Harrison Ford, a uručio mu ju je njegov prijatelj Woody Harrelson. Ford je u svom prepoznatljivom stilu održao skroman i promišljen govor koji je dirnuo brojne kolege u publici.

​- Malo je čudno dobiti nagradu za životno djelo na polovici karijere - našalio se Ford.

U kategorijama miniserija i TV filmova, nagrade su osvojili Michelle Williams za ulogu u 'Dying for Sex' i Owen Cooper za seriju 'Adolescence'. Najboljom kaskaderskom ekipom u televizijskoj seriji proglašena je ona iz serije 'The Last of Us'.