U subotu navečer Maja Šuput i Šime Elez u Splitu su se zabavljali uz dobro poznate pjevače
'KOJA EKIPA'
Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...
Jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda, Maja Šuput, svojom posljednjom objavom na Instagramu iz Splita ponovno je privukla veliku pozornost, podijelivši fotografiju na kojoj pozira u zanimljivom društvu. Uz nju su se našli Šime Elez te kolege pjevači Boban Rajović i Joško Čagalj Jole.
Na fotografiji Maja sjedi nasmijana i raspoložena, s njezine lijeve strane nalazi se Šime Elez, dok su s desne strane popularni pjevači Boban Rajović i Jole.
Podsjetimo, Boban Rajović nastupio je u subotu navečer na splitskim Gripama, a Maja je sa Šimom uživala na koncertu.
