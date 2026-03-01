Obavijesti

'KOJA EKIPA'

Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
12
Foto: Instagram

U subotu navečer Maja Šuput i Šime Elez u Splitu su se zabavljali uz dobro poznate pjevače

Jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda, Maja Šuput, svojom posljednjom objavom na Instagramu iz Splita ponovno je privukla veliku pozornost, podijelivši fotografiju na kojoj pozira u zanimljivom društvu. Uz nju su se našli Šime Elez te kolege pjevači Boban Rajović i Joško Čagalj Jole.

Na fotografiji Maja sjedi nasmijana i raspoložena, s njezine lijeve strane nalazi se Šime Elez, dok su s desne strane popularni pjevači Boban Rajović i Jole.

Podsjetimo, Boban Rajović nastupio je u subotu navečer na splitskim Gripama, a Maja je sa Šimom uživala na koncertu.

Foto: Čitatelj 24sata

