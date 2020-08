Adam broji zadnje sate do dolaska bebe: 'Gogi je sad jako teško, jedva čeka da rodi'

Gordana Marelli iza sebe ima jedan brak i sina (16) s kojim se odlično slaže, a sad s Adamom Kromerom odbrojava zadnje sati do dolaska bebe na svijet

<p><strong>Adam Kromer </strong>(33) i <strong>Gordana Marelli</strong> (38) iz reality showa 'Brak na prvu' odbrojavaju sate do dolaska dječaka na svijet. Adam je na društvenim mrežama odgovarao na pitanja obožavatelja koje je najviše zanimalo kada će se roditi beba te kako je Gordana. </p><p><strong>Goga i Adam dovršili uređenje stana: </strong></p><p>33-godišnjak objavio je fotografiju s ultrazvuka te napisao kako doslovno broje zadnje sate.</p><p>- Jadna Goga jedva čeka da rodi. Sad joj je već jako teško - napisao je Kromer te dodao kako će do proljeća sigurno biti u Zagrebu, a kasnije će vidjeti hoće li otići u Slavoniju. </p><p>Par je na društvenim mrežama objavljivao fotografije tijekom cijele trudnoće. </p><p>Gordana iza sebe ima jedan brak i sina (16) s kojim se odlično slaže, iako on nije bio pobornik showa 'Brak na prvu'. </p><p>- Svi znamo kako je imati 16-godišnjaka i prolaziti kroz pubertet. S roditeljske strane potrebno je puno strpljenja, razumijevanja i živaca. Sin nije bio oduševljen mojom prijavom, ali je na kraju prihvatio moju odluku. Show nije gledao jer na televiziji prati isključivo sportske sadržaje - rekla nam je Gordana.</p>