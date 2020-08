Beba samo što nije, a Adam sve mršaviji: Rekordno izgubio 6 kg

<p>Da život piše bajke, znaju to <strong>Adam Kromer </strong>(33) i <strong>Gordana Marelli</strong> (38) koji su se upoznali u reality showu 'Brak na prvu'. Zajedno su prošli kritike ljutih gledatelja jer su se 'spojili' mimo kriterija stručnjaka, ali danas su sretniji i zaljubljeniji nego ikada. Odbrojavaju dane i minute do dolaska njihove prve bebe... Stan u Zagrebu, spreman je za dječaka. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Adam i Goga proslavili useljenje</strong></p><p>Adam, koji se nekada u Baranji s obitelji bavio vinima, danas je posvećen treninzima. Kaže kako je u mjesec i pol dana skinuo šest kilograma. </p><p>- Manje treninga, manje mišića, ali nikada se bolje nisam osjećao u svojoj koži. Još jedan dokaz da ne treba birati hranu, odbijati pivo, samo zdravo jesti, trenirati pet puta tjedno. Treba sve umjereno ako izbjegavaš šećer i bijeli kruh - kaže Kromer koji je priložio fotografiju svog rezultata. </p><p>Za to vrijeme Gordana je 'u niskom startu' za bolnicu. </p><p>- Ne tako davno birali smo kolica i opremu. Danas sve imamo, fali nam još samo bebač - našalila se Marelli. </p><p>Gordana iza sebe ima jedan brak i sina (16) s kojim se odlično slaže, iako on nije bio pobornik showa 'Brak na prvu'. </p><p>- Svi znamo kako je imati 16-godišnjaka i prolaziti kroz pubertet. S roditeljske strane potrebno je puno strpljenja, razumijevanja i živaca. Sin nije bio oduševljen mojom prijavom, ali je na kraju prihvatio moju odluku. Show nije gledao jer na televiziji prati isključivo sportske sadržaje - rekla nam je Gordana.</p>