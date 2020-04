'Adam je bio odsutan mislima i onda govorio da sam ja kriva'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' eksperti su bivšu kandidatkinju showa 'Gospodin Savršeni' Nikolinu Tutić (31) spojili s Adamom Kromerom (33). Najprije je Adama gurala od sebe, govorila pred svima kako joj se ne sviđa, dok je on cijelo vrijeme govorio da želi da mu Nikolina pruži priliku.

Pred kraj showa Nikolina je 'promijenila ploču'. Pokušala se otvoriti, pružiti sebi i Adamu drugu šansu, a on joj je čak i poklonio prekrasni poklon - narukvicu s motivom srca.

Ipak, sve prisutne je iznenadio na posljednjoj ceremoniji kad je rekao da se Nikolina prekasno promijenila.

- Ona narukvica bila je baš lijepo iznenađenje. Tih nekoliko dana bilo je sve super, mogli smo o svemu pričati, dobro smo se slagali. Kad smo pričali bez kamera, bilo je sve donekle OK, ali činilo mi se da je odsutan mislima. Pitala sam ga što mu je, ali nije mi rekao. Zadnjih par dana smo se super opustili i iznenadilo me što je pred ekspertima okrenuo ploču, nije imalo smisla - rekla je iznenađena Nikolina za RTL.

Jedva je susprezala suze kad je na ceremoniji čula što Adam govori.

- Htjela sam mu svašta reći pred svima da se skulira, ali nisam. Sve je bilo dobro, a on je opet počeo o onome s početka što sam govorila. Jesam, govorila sam, ali sam se ispričala i krenuli smo dalje. Sve smo riješili, zašto smo se morali vraćati na početak i pričati kako sam ja kriva? Svi smo ljudi od krvi i mesa i svi griješimo, a on je to ponovno izvukao i branio se time - ispričala je Nikolina. Ovog tjedna gledatelji eksperimenta saznat će je li Adamov i Nikolinin odnos imao sretan kraj ili ne...