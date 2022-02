Tek sada osjećam da sam konačno uhvatila nešto sna otkako sam prije devet godina rodila sina Angela. Djecu bih sigurno htjela u budućnosti, ali nestala bih iz glazbe. Ali tu i tamo bih se pojavila u javnosti, ispričala je pjevačica Adele (33) u tijekom jučerašnjeg gostovanja u 'Graham Norton Showu', piše People.

Nakon što je otkazala koncerte u Las Vegasu krajem siječnja, Adele je priznala kako je učinila sve kako bi nastupila, ali zbog pandemije je bila onemogućena.

- Mogli smo imati koncerte, ali to ne bi bilo na onoj razini na kojoj bi ja htjela. Gosti bi to odmah prepoznali, a ja nisam to htjela učiniti - ispričala je.

- Radimo naporno, ali ne želim još otkrivati nove datume dokle god nismo posve sigurni da će koncerata biti. Ali sigurni smo da će biti ove godine, jer već imam planove za iduću godinu. Zamislite da otkažem jer sam trudna - našalila se pjevačica.

U vezi je sa sportskim agentom Richom Paulom (40), a u utorak je stigla na dodjelu nagrada Brit Awards s prstenom na lijevoj ruci, te potaknula glasine o zarukama.

- Da sam zaručena, zar ne bih to već svima rekla? - rekla je Adele voditelju Nortonu.