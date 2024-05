Veliki vodič za Eurosong: Kako glasati, tko će voditi, kada će nastupati naš Baby Lasagna?

Ovog tjedna počinje veliko glazbeno natjecanje - Eurosong. Hrvatsku predstavlja favorit Baby Lasagna koji je nakon više od 30 dana opet u četvrtak zasjeo na prvo mjesto eurovizijskih kladionica. On je u švedski Malmö otišao još krajem travnja, a na zagrebačku zračnu luku dovezao se u Neveri. Nakon odrađene dvije probe, Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, spreman je za nastup na prvoj polufinalnoj večeri.

Ove godine je produkcija uvela neke promjene u sama pravila Eurosonga, a odnose na nastupe zemalja koje spadaju u 'Big 5', odnosno na Italiju, Francusku, Španjolsku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i na zemlju domaćina, koja je ove godine Švedska. Naime, predstavnici tih šest zemalja su do sada nastupali samo u finalnim večerima. Ove godine dio će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri, a ostali u drugoj polufinalnoj večeri. Za njih se tada ne može glasati jer oni, tradicionalno, idu direktno u finale.

Promjene su uveli i za glasanje.

U nastavku pročitajte detaljan vodič za Eurosong 2024. godine.

Kada nastupa Baby Lasagna na Eurosongu?

Hrvatski predstavnik Baby Lasagna nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri 7. svibnja, i to pod rednim brojem sedam.

Prijenos počinje u 21 sat, a ovim redom nastupaju predstavnici:

1. Cipar: Silia Kapsis - Liar

2. Srbija: Teya Dora - Ramonda

3. Litva: Silvester Belt - Luktelk

4. Irska: Bambie Thug - Doomsday Blue

Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander - Dizzy

5. Ukrajina: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6. Poljska: Luna - The Tower

7. Hrvatska: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Island: Hera Björk - Scared of Heights

Njemačka: ISAAK - Always On The Run

9. Slovenija: Raiven - Veronika

10. Finska: Windows95man - No Rules!

11. Moldavija: Natalia Barbu - In The Middle

Švedska: Marcus & Martinus - Unforgettable

12. Azerbajdžan: FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13. Australija: Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14. Portugal: iolanda - Grito

15. Luksemburg: TALI - Fighter

Druga polufinalna večer je 9. svibnja, a ovim redom nastupaju predstavnici:

1. Malta: Sarah Bonnici - Loop

2. Albanija: BESA - TITAN

3. Grčka: Marina Satti - ZARI

4. Švicarska: Nemo - The Code

5. Češka: Aiko - Pedestal

Francuska: Slimane - Mon amour

6. Austrija: Kaleen - We Will Rave

7. Danska: SABA - SAND

8. Armenija: LADANIVA - Jako

9. Latvija: Dons - Hollow

Španjolska: Nebulossa - ZORRA

10. San Marino: MEGARA - 11:11

11. Gruzija: Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Belgija: Mustii - Before The Party's Over

13. Estonija: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italija: Angelina Mango - La Noia

14. Izrael: Eden Golan - Hurricane

15. Norveška: Gåte - Ulveham

16. Nizozemska: Joost Klein - Europapa

Kako glasati na Eurosongu?

Još jedna od promjena na Eurosongu ove godine je i glasanje. Među njima je i princip glasanja za zemlje koje ne sudjeluju na natjecanju, 'Rest Of The World' kategoriju, čiji će se bodovi prikazati kao bodovi još jedne zemlje. Oni mogu glasati za svoje favorite 24 sata prije svakog polufinala i finala.

A kako glasati? Svi glasači, i oni iz zemalja koje sudjeluju, kao i oni iz zemalja koji ne sudjeluju, mogu glasati preko aplikacije 'Eurovision App' ili direktno na stranici www.esc.vote. Naravno, kao i svake godine, može se glasati i SMS-om i pozivom.

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26).

Pošaljite SMS na 666555 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26).

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže, a cijena SMS poruke iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Kako glasati u polufinalu Eurosonga?

U polufinalnim večerima će o prolazu u finale odlučivati isključivo gledatelji. Gledatelji zemalja koje nastupaju u prvom finalu mogu glasati te večeri, i obrnuto. Zemlje koje se ne natječu na Eurosongu, odnosno njihovi gledatelji, mogu početi glasati na kraju prijenosa zadnje generalne probe, a ono je otvoreno sve do početka prijenosa uživo.

Za sve ostale, glasovanje u polufinalu će se otvoriti nakon zadnjeg nastupa i trajat će otprilike 15-25 minuta. Kada se glasanje zatvori, 10 pjesama koje su najbolje prošle dobit će bodove od 1 do 8, 10 i 12.

Kako glasati u finalu Eurosonga?

U finale Eurosonga prolazi 10 najboljih pjesama iz prvog polufinala, i 10 iz drugog. Uz njih, u finalu se natječu i 'Big 5' zemlje, kao i zemlja domaćin. Dakle, od 37 pjesama, u finalu će ih biti 26.

Glasanje za gledatelje čije se zemlje ne natječu moći će glasati već nakon generalne probe dan prije finala, a glasanje će se zatvoriti kada počne prijenos uživo. Za sve ostale, uključujući i Hrvatsku, u finalu će moći glasati i prije nego počne prvi nastup, a glasanje će ostati otvoreno 25-40 minuta nakon zadnjeg nastupa. U finalu mogu glasati gledatelj svih 37 zemalja koje se natječu.

Glasaju i svi stručni žiriji 37 zemalja, a glasove će natjecatelji od njih dobiti temeljem svog nastupa na generalnoj probi u petak 10. svibnja. Zatim će se svi bodovi zbrojiti. Ukoliko prvo i drugo mjesto bude izjednačeno, pobjednik Eurosonga bit će onaj koji je dobio više bodova od publike iz zemalja koje nastupaju, kao i gledatelja iz kategorije 'Rest of the World'.

Tko je u stručnom žiriju?

U stručnom žiriju svake od 37 zemalja je pet članova koji dolaze iz svijeta glazbe i performansa s relevantnim profesionalnim iskustvom. Oni će davati svoj sud prema idućim kriterijima: Skladba i originalnost pjesme, kvaliteta izvedbe na pozornici, vokalni kapacitet izvođača te generalni dojam izvedbe.

Žiri će dati svoje ocjene i u polufinalnim emisijama, no te se ocjene neće ubrajati, osim u iznimnom slučaju da glasovi publike ne budu validni.

Tko vodi Eurosong?

Sve tri zabavne večeri će voditi holivudska zvijezda Malin Åkerman te Petra Mede, švedska voditeljica koja se već nekoliko puta našla u ovoj ulozi. Malin, koja je rođena u Stockholmu, danas živi u Los Angelesu, a proslavila se ulogama u serijama 'The Comeback', 'Billions' i 'Entourage', a glumila je i u filmovima 'Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta', 'Nevolje u raju', 'Prisila na brak' i brojnim drugima.

- Ne mogu opisati svoje osjećaje. Jako sam uzbuđena i pomalo nervozna, ali u pozitivnom smislu. Uvijek mi se sviđao Eurosong, biti dio ovog fantastičnog showa zajedno s Petrom je ostvarenje sna. Osim toga, Petra je jedna od najsmješnijih žena koje sam ikad upoznala - rekla je za Eurovision.tv.

Petra Mede je pak već vodila Eurosong, prvi put 2013. godine, a onda i 2016. godine.

- Zamislite da ponovno dobijete priliku voditi Eurosong. To je tako nevjerojatna čast. Nakon što sam ga prvi put sama vodila, a zatim s divnim Månsom Zelmerlöwom uz sebe, sada se jako veselim suradnji s Malin. Ne poznajemo se otprije, ali smo se već par puta srele i već me potpuno kupila. Bit će mi zadovoljstvo raditi s njom - rekla je ona.

Eurosong će za hrvatsku publiku prenositi HRT, a komentator prijenosa je Duško Ćurlić.