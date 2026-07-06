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LEŽERNO IZDANJE

Adele uživala na utrci Formule 1: Svi su gledali u njenu majicu

Piše Zrinka Medak Radić,
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Adele uživala na utrci Formule 1: Svi su gledali u njenu majicu
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Foto: IMAGO/HZ/IMAGOSPORT
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Slavna pjevačica rijetko se pojavljuje u javnosti, no jučer je u majici Landa Norrisa stigla na Veliku nagradu Velike Britanije

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Svjetski poznata pjevačica Adele, koja posljednjih godina vrlo rijetko izlazi u javnost, iznenadila je obožavatelje pojavivši se na Velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstoneu, kako bi pratili jednu od najuzbudljivijih utrka sezone Formule 1.

Posebnu pozornost privukla je svojim ležernim modnim odabirom. Naime, nosila je navijačku majicu posvećenu svjetskom prvaku iz 2025. godine Landu Norrisu i njegovoj momčadi McLaren, a kombinaciju je upotpunila nježnom ogrlicom s natpisom "Mama".

Adele nije skrivala koliko voli Formulu 1. Već je prošle godine viđena na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država u Austinu, gdje se fotografirala s Mercedesovim vozačima Georgeom Russellom i Kimijem Antonellijem.

British Grand Prix 2026 - Race - Silverstone Circuit
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

U rijetkom intervjuu koji je dala nekoliko dana prije utrke otkrila je kako ju je upravo Formula 1 dodatno povezala sa sinom Angelom, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Simonom Koneckim.

"Moj sin je potpuno zaljubljen u Formulu 1. Prije nekoliko godina počeo je pokazivati interes za taj sport i pomislila sam: 'U redu, idemo vidjeti o čemu se radi.' Danas je potpuno opsjednut, ali iskreno, sada sam i ja jednako opsjednuta", ispričala je Adele.

Dodala je kako smatra da roditelji trebaju podržavati interese svoje djece, čak i kada ih oni sami u početku ne razumiju.

British Grand Prix 2026 - Race - Silverstone Circuit
Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

"Kada vaše dijete nešto iskreno zanima, morate mu se pridružiti u tome. Nisam očekivala da ću se sa svojim sinom, koji uskoro puni 14 godina, toliko povezati upravo kroz Formulu 1. Raspravljamo o vozačima, navijamo, ne slažemo se oko favorita i to nam je postalo nešto posebno. Predivno je imati takav odnos s tinejdžerom", priznala je.

Tijekom posjeta McLarenovu sjedištu Adele se susrela s izvršnim direktorom momčadi Zacom Brownom te vozačima Landom Norrisom i Oscarom Piastrijem.

 *uz korištenje AI-ja
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