Adele priprema veliki povratak: U Londonu snima novu glazbu?

Dvije godine nakon što je najavila da uzima dugu pauzu od glazbene industrije, superzvijezda Adele navodno se vratila u studio i radi na novim pjesmama. Pjevačica je viđena u rodnom Londonu, što je odmah potaknulo glasine o velikom povratku na scenu, budući da sada živi u Los Angelesu.

Adele, koja je rođena i odrasla u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva, vratila se kući kako bi radila na novom materijalu. Posljednji album, naziva "30", objavila je 2021. godine, a na njemu su se našli hitovi poput "Easy On Me". Album je bio posvećen njezinom razvodu od Simona Koneckog i donio joj je još jedno priznanje kritike i publike.

Sada je ponovno u Londonu i aktivno radi u studiju, a nagađanja o mogućim suradnjama dodatno su potaknule i druge poznate osobe viđene u blizini. Pjevač i tekstopisac Justin Vernon, frontmen benda Bon Iver, viđen je ispred studija prošli tjedan, dok je u blizini svoj glazbeni video snimala i Gracie Abrams. Adele je navodno odabrala poznati Church Studios, mjesto gdje su stvarali velikani poput Boba Dylana, Annie Lennox i Depeche Mode.

The Brit Awards 2022 - Arrivals - London | Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL

Izvor blizak pjevačici otkrio je za britanske medije da je njezin boravak u Londonu isključivo poslovne prirode.

​- Adele provodi najmanje dva tjedna u Londonu pišući i snimajući glazbu. Prošli tjedan je ulazila i izlazila sa snimanja, a tamo će se vratiti i ovaj tjedan, no trudi se ostati neprimijećena dok je ovdje - rekao je izvor.

​- U Church Studios osjeća se sigurno, a to je i mjesto gdje radi Paul, pa je imalo smisla doputovati zbog snimanja, umjesto da radi negdje drugdje u Los Angelesu.

Adele se prije više od deset godina preselila u Los Angeles, no njezini bližnji navodno je potiču da se ponovno poveže sa svojim korijenima. Vjeruju da bi joj povratak u rodni grad mogao pomoći pronaći novu, drugačiju inspiraciju za glazbu, odmaknuvši se od zvuka koji je obilježio njezin posljednji album.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Ove vijesti predstavljaju potpuni preokret u odnosu na njezine izjave iz 2024. godine. Tijekom svoje iznimno uspješne rezidencije "Weekends with Adele" u Las Vegasu, koja je završila u studenom 2024., pjevačica je jasno dala do znanja da planira duži odmor. U suzama je publici u Münchenu u kolovozu 2024. rekla da planira biti odsutna "nevjerojatno dugo" kako bi se posvetila osobnom životu.

​- Uopće nemam planova za novu glazbu. Želim dugu pauzu nakon svega ovoga i mislim da se želim baviti drugim kreativnim stvarima neko vrijeme - rekla je obožavateljima tijekom jednog od nastupa.

Unatoč najavljenoj pauzi, glasine o povratku počele su kružiti već početkom 2026. godine. Nagađa se da bi novi album mogao izaći već ove godine, a neki upućeni izvori tvrde da će imati utjecaj europskog popa i house glazbe. Uz to, sve su glasnija šuškanja o mogućoj stadionskoj turneji tijekom 2026., pa čak i o tome da je njezin tim pregovarao o nastupu na poluvremenu Super Bowla 2026. godine.

Adele je poznata po dugim pauzama između albuma. Njezin album "30" izašao je šest godina nakon prethodnika "25" iz 2015. godine. Pjevačica se i ranije povlačila iz javnosti, između ostalog zbog operacije glasnica 2011. i rođenja sina 2012. godine. Iako službene potvrde još nema, čini se da obožavatelji ipak neće morati čekati dugo kao što su mislili.

*uz korištenje AI-ja



