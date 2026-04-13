Adrenalin, mačevi i vratolomije! Karlovac postaje centar svjetske kaskaderske scene za vikend...

U Karlovcu i Novigradu na Dobri održava se 17. i 18. travnja Festival kaskaderstva! Iako ih se često doživljava kao ovisnike o adrenalinu, kaskaderi su prije svega profesionalci kojima je kontrola ključ svega, a iza svake borbe, pada ili eksplozije stoji vrhunska priprema.

- Granica se povlači tamo gdje prestaje kontrola - poručuje kaskader i suorganizator Željko Matovina. U trenucima skokova ili vatrenih scena nema panike, samo potpuni fokus. Pokret, tempo i sigurnost unaprijed su razrađeni, a izvedba počiva na disciplini i povjerenju u tim. U doba CGI-ja i digitalnih efekata, kaskaderi ostaju temelj akcije.

U Karlovcu će se dodijeliti i nagrada Pegaz, koja simbolizira hrabrost, znanje i poštovanje prema radi koji je publici često nevidljiv. Ova nagrada dolazi isključivo od kolega iz struke zbog čega ima veliku težinu.

Ovogodišnji program donosi akciju s filmskog platna pred publiku u Karlovcu i Novigradu na Dobri. Otvorenje u petak 17. travnja donosi neobičan susret iz druge galaksije i to ni manje ni više nego Jedi Mastera i borbu svjetlosnim sabljama koja će obilježiti početak festivala.

Na pozornici se će se izmjenjivati najiskusniji međunarodni i hrvatski kaskaderi, koji će snage odmjeriti i s malenim kaskaderima u dinamičnim točkama inspiriranima poznatim bajkama ali i globalnom pop senzacijom. Swiftomanija susreće akciju i svjetlosne sablje pa nastaje show koji izgleda kao scena iz filma ali se odvija uživo, pred publikom.

Poseban gost festivala je i kaskader kojeg smo gledali u filmovima poput Utočišta, Greenland 2: Migracija, franšize 28 godina kasnije te Umri drugi dan.

Novost ovogodišnjeg izdanja festivala su simulatori kaskaderske vožnje. Posjetitelji će moći testirati reflekse, okušati se u zahtjevnim situacijama, a možda i odmjeriti snage s profesionalcima. Jedinstvena je ovo prilika da na trenutak uđete u svijet koji inače gledate samo na filmu.

Festival donosi i edukacije za struku. Kaskaderi uče glumu, glumci ulaze u svijet akcije, a svi zajedno prolaze kroz osnove scenskih borbi i rukovanja oružjem za potrebe filma.

Drugi dan festivala prijepodne program seli u predivnu kulisu dvorca Stari grad Novigrad na Dobri. Posjetitelje tamo očekuje kaskaderski show u stilu avanturističkih hitova uz srednjovjekovne potjere, borbe i scene koje podsjećaju na svijet Assassin’s Creeda. Uz atraktivne mačevalačke prikaze najmlađe očekuju i dodatni sadržaji.

Poslijepodne se program vraća u Karlovac, gdje će festival imati i svoj najemotivniji trenutak.

- Poseban trenutak bit će dodjela nagrade za životno djelo najiskusnijem hrvatskom kaskaderu Ivi Krištofu. Tim povodom bit će upriličena besplatna projekcija legendarnog filma Gladijator, u kojem je Krištof odigrao značajnu ulogu - ističe ravnatelj Kina Edison Ivan Gojmerac.