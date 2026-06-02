Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 2. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
Divlje pčele
RTL 20:15
Ksenija se izlane pred Jakovom da krvavi rubac pronađen u spilji pripada Teodori. Istodobno, Nikola od Domazeta dobije potvrdu da su mu braća i otac ubojice. U kući Vukas situacija se zahuktava: Vice potpisuje ugovor i skupo prodaje zemlju Čavki u zamjenu za razvod.
La Promesa
HRT1 13:20
Unatoč Catalininu pismu, Adriano još nije spokojan. Leocadia navaljuje na Curra da nagovori Ángelu na udaju za Beltrána.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje pucnjavu u autobusu i ubojstvo vozača. U međuvremenu, stiže FBI pa Voight i Halstead pokušavaju smisliti plan kako sebe i Uptona oslobodili odgovornosti.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Potres u Turskoj prekida Anin videopoziv s Albertom. Svi se zabrinu zbog te vijesti. Cristina okrivi Anu, a Carlos obeća Ani da će iskoristiti Sahgúnovu poslovnu mrežu kako bi ga locirao. Ana želi otputovati u Tursku, ali Carlos joj ne dopušta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+