Adrian pronašao krvavi komad piletine pa na ocjenjivanju rekao: 'Niže od ovog ne mogu'

Konobar Josip Mržljak ugostio je ekipu trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoja jela osvojio je 36 bodova, desetku je dobio od Mirjane, a devetke su mu udijelile Đurđica i Ljubica. Najnižu ocjenu - osmicu, dobio je od Adriana. 'Ne mogu mu dati veću ocjenu nego Mirjani, ne bi bilo u redu, a niže od ovog ne mogu', zaključio je student.

Pripravu večere započeo je Josip desertom 'Kremaste košarice'. 'Lisnato s voćem, čokolada s voćem, to svašta može biti', komentirao je Adrian. 'Dobro zvuči', zaključila je Đurđica. Košarice je domaćin punio pudingom, čokoladom i voćem, a potom se okrenuo glavnom jelu naziva 'Bijelo pile'. 'Mislim da bi to moglo biti u bijelom umaku, tako nešto', otkrila je Ljubica. 'Nešto će on tu iskemijati', dodao je Adrian. Uskoro je domaćin otkrio da će raditi pileći file u umaku od šampinjona, sira i vrhnja. Poslužio ih je uz zelene rezance. 'Vesele trbuščiće' Josip je spravio za predjelo. 'Mogao bi zapeći sir', pretpostavio je Adrian. Uskoro je domaćin otkrio da će spraviti punjene kruščiće. Nadjenut će ih s piletinom, sirom i salamom. Nakon što je spravio večeru, Josip se okrenuo pripremi za dolazak gostiju i prigodne aperitive.

Josip je ekipu dočekao uz prigodne aperitive - domaćom rakijom i likerom. 'Josip nas je ugodno dočekao, smireno', komentirao je Adrian. 'Bio je na aperitivu mirniji nego što sam očekivala, malo tiši', dodala je Đurđica. 'Popila sam teranino, vrlo malo, ali bio je finog okusa', zaključila je.

Nakon zdravice dobrodošlice, Josip je pred ekipu donio 'Vesele trbuščiće'. 'Jedva sam čekala da probam predjelo', komentirala je Mirjana. 'Izgledalo je sočno, jako lijepo predjelo', dodala je Đurđica. 'Josip je sam trebao napraviti kruščiće', kritičnija je bila Ljubica. Ekipa je pohvalila predjelo, a onda je domaćin donio i glavno jelo - piletinu i zelene rezance.

'Bijelo pile' ekipi je izgledom bilo solidno. 'Domaće jelo, mislim da je za nas skuhao kao da kuha za prijatelje', komentirao je Adrian. 'Umak je bio prejak, premasan', dodala je o okusu predjela Đurđica. 'Prefin je bio umak', dodala je, pak, Ljubica. 'Naletio sam na komad piletine koji je bio krvav i to je jedina zamjerka', zaključio je Adrian.

'Kremaste košarice' stigle su kao kraj večere. Ekipu je nasmijao izgled deserta, no nije izazvao veće oduševljenje. 'Okus je bio dobar, nisam mislila da će tako biti na osnovu izgleda', komentirala je Mirjana. 'Sve je jestivo što nije škodljivo', zaključila je, pak, Đurđica kroz smijeh.

Nakon što je ekipa završila s jelom, Josip je ekipi udijelio prigodne poklone - dekorativne orhideje. Zasvirao je potom harmonikaš Dražen koji je ekipu zabavio za kraj. 'Volim harmoniku, to me odmah digne sa stolice', zaključila je Ljubica.

